台灣獼猴降等非保育 北市動保處提醒仍不可捕捉、飼養

2019-09-08 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



一年四季都有民眾喜歡爬山休閒、親近大自然，有時在山上還會遇到台灣獼猴，不過，北市動物保護處提醒，農委會今年1月9日雖把原本是保育類的台灣獼猴下修為一般類野生動物，仍受動保法保護，不可任意騷擾虐待、捕捉或向不知名人士購入飼養。

動保處表示，北市天母古道與水管路步道位處陽明山國家公園管理處與士林、北投區交界處範圍，山裡有山香圓、柚葉藤、紅楠、大葉楠、薜荔等數十種植物，台灣獼猴族群多半會在清晨與黃昏時段，到山裡採食這些植物的葉片與果實，在飽餐一頓後會再回到原來的棲地休息，途中可能會與山友們不期而遇。

動保處說，為了讓民眾認識獼猴的生態，天母古道沿線已有設置「不餵食、不干擾、不接觸」的告示牌，提醒大家留意獼猴出沒；今年也與社團法人中華民國自然步道協會舉辦免費課程，盼讓民眾更了解獼猴習性。