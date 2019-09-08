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台灣獼猴降等非保育 北市動保處提醒仍不可捕捉、飼養

2019-09-08 12:50聯合報 記者翁浩然╱即時報導

一年四季都有民眾喜歡爬山休閒、親近大自然，有時在山上還會遇到台灣獼猴，不過，北市動物保護處提醒，農委會今年1月9日雖把原本是保育類的台灣獼猴下修為一般類野生動物，仍受動保法保護，不可任意騷擾虐待、捕捉或向不知名人士購入飼養。

動保處表示，北市天母古道與水管路步道位處陽明山國家公園管理處與士林、北投區交界處範圍，山裡有山香圓、柚葉藤、紅楠、大葉楠、薜荔等數十種植物，台灣獼猴族群多半會在清晨與黃昏時段，到山裡採食這些植物的葉片與果實，在飽餐一頓後會再回到原來的棲地休息，途中可能會與山友們不期而遇。

動保處說，為了讓民眾認識獼猴的生態，天母古道沿線已有設置「不餵食、不干擾、不接觸」的告示牌，提醒大家留意獼猴出沒；今年也與社團法人中華民國自然步道協會舉辦免費課程，盼讓民眾更了解獼猴習性。

動保處指出，獼猴降等後，有民眾可能對飼養獼猴感興趣，但野生動物除了野性難測外，牠們也可能帶有狂犬病、猿猴B（皰疹）病毒，甚至是猴痘等人畜共通傳染病原的風險，即便目前台灣並未發現獼猴感染狂犬病與猴痘的野生動物案例，但當人不慎感染了猿猴B（皰疹）病毒時，其致命率仍不容小覷，因此民眾仍勿隨意接觸野生動物較妥。

台灣獼猴。圖／台北市立動物園提供
台灣獼猴。圖／台北市立動物園提供
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台灣獼猴狂犬病北市
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