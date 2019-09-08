全台首張自駕車試車牌「0001」發出 10月開進新竹漁港

2019-09-08 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



自動駕駛車試車牌編號「0001」正式掛牌，擁有全台首張自動駕駛車牌的Chrysler Pacifica自駕車「小白1號」，預計10月就可開進新竹漁港。

新竹市長林智堅表示，有別於過去在園區、校園內的封閉測試，小白1號7月在沙崙自駕車測試場，達成中央驗證合格標準，有了車牌將可於真實道路進行各種路況測試，未來市府將傾全力提供行政協助，辦理說明會、演練，並於沿途設立相關警示牌，車體也會標示並維持40公里限速，交確保自駕車試行安全順暢。

行政院自108年1月1日起通過〈無人載具科技創新實驗條例〉，交通部也增修〈道路交通安全規則〉第20條，讓自駕車有望掛試車牌上路實驗；竹市府隨即在2月份邀請工研院機械所在智慧城市小組討論，3月份與工研院簽訂MOU，4月份聯名向交通部提交自駕車測試計畫，並依交通部指示於7月在沙崙自駕車測試場域測試，完成中央標準的12種運行模式及64種測試情境合格，9月4日獲交通部核准進行新竹漁港自駕車計畫，順利取得全台第1張編號「0001」的試車牌照，成為全台第一輛於開放場域上路的自駕車。

自駕車是以攝影機、光達系統、雷達及感測系統進行路況判斷，不僅累積測試經驗值，也會即時蒐集交通數據，建立交通大數據，後續將與工研院機械所攜手辦理地方說明會及相關演練啟用程序，並協助在新竹漁港設立自駕車整備場地及相關警示牌面，林智堅表示，未來不僅可在南寮試行，更可成為實際交通解方之一，改善交通壅塞問題。

交通處長倪茂榮表示，在交通部協助之下率先全國取得第1張自駕車測試牌照，搭配工研院機械所最新技術、竹科相關產業鏈，新竹市將擁有最佳的自駕車產業環境，預期將吸引自駕車產業鏈來到竹市，市府將協助以竹科X做為發展基地。

自駕車要上路，一定要面對開放道路上的種種交通狀況，工研院機械所所長胡竹生表示，為此機械所已開發及整合各項關鍵技術，並在工研院院區人車混流的環境下做過無數次測試，除了即時處理大量且精準的感測資訊、也運用人工智慧辨識交通號誌與標誌，在安全上並具備自動緊急剎車、以及周邊人車動態預測與反應的能力等。