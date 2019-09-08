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全台首張自駕車試車牌「0001」發出 10月開進新竹漁港

2019-09-08 12:30聯合報 記者張雅婷╱即時報導

自動駕駛車試車牌編號「0001」正式掛牌，擁有全台首張自動駕駛車牌的Chrysler Pacifica自駕車「小白1號」，預計10月就可開進新竹漁港。

新竹市長林智堅表示，有別於過去在園區、校園內的封閉測試，小白1號7月在沙崙自駕車測試場，達成中央驗證合格標準，有了車牌將可於真實道路進行各種路況測試，未來市府將傾全力提供行政協助，辦理說明會、演練，並於沿途設立相關警示牌，車體也會標示並維持40公里限速，交確保自駕車試行安全順暢。

行政院自108年1月1日起通過〈無人載具科技創新實驗條例〉，交通部也增修〈道路交通安全規則〉第20條，讓自駕車有望掛試車牌上路實驗；竹市府隨即在2月份邀請工研院機械所在智慧城市小組討論，3月份與工研院簽訂MOU，4月份聯名向交通部提交自駕車測試計畫，並依交通部指示於7月在沙崙自駕車測試場域測試，完成中央標準的12種運行模式及64種測試情境合格，9月4日獲交通部核准進行新竹漁港自駕車計畫，順利取得全台第1張編號「0001」的試車牌照，成為全台第一輛於開放場域上路的自駕車。

自駕車是以攝影機、光達系統、雷達及感測系統進行路況判斷，不僅累積測試經驗值，也會即時蒐集交通數據，建立交通大數據，後續將與工研院機械所攜手辦理地方說明會及相關演練啟用程序，並協助在新竹漁港設立自駕車整備場地及相關警示牌面，林智堅表示，未來不僅可在南寮試行，更可成為實際交通解方之一，改善交通壅塞問題。

交通處長倪茂榮表示，在交通部協助之下率先全國取得第1張自駕車測試牌照，搭配工研院機械所最新技術、竹科相關產業鏈，新竹市將擁有最佳的自駕車產業環境，預期將吸引自駕車產業鏈來到竹市，市府將協助以竹科X做為發展基地。

自駕車要上路，一定要面對開放道路上的種種交通狀況，工研院機械所所長胡竹生表示，為此機械所已開發及整合各項關鍵技術，並在工研院院區人車混流的環境下做過無數次測試，除了即時處理大量且精準的感測資訊、也運用人工智慧辨識交通號誌與標誌，在安全上並具備自動緊急剎車、以及周邊人車動態預測與反應的能力等。

胡竹生說，自駕車均有工研院專業人員於車上隨時掌握道路狀況並接手控制車輛，此外，自駕車具備高精三維地圖、自動導航、道路線跟隨、適應性巡航控制、自駕尋位停車、隨需駐車、自動變換車道、以及智慧型駕駛行為等，均將透過開放場域路測，將技術更加精進，提供未來產業發展運用。

自動駕駛車試車牌編號「0001」正式掛牌，「小白1號」預計10月就可開進新竹漁港...
自動駕駛車試車牌編號「0001」正式掛牌，「小白1號」預計10月就可開進新竹漁港。圖／新竹市府提供
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新竹林智堅
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