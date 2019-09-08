一盒嘗鮮價199元！ 家樂福開賣首批山竹 民眾早起排隊搶買

2019-09-08 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



擁有「水果皇后」之稱的熱帶水果山竹，今年5月農委會公告將有條件開放進口，讓不少「山竹控」雀躍不已，但日前第一批抵台的山竹卻因為包裝不符我國防疫要求，變成「過門不入」無法輸入台灣。不過，就在今(8)日量販通路家樂福將7日抵達台灣、且成功通過檢疫的山竹，於內湖店搶先開賣。

為了讓消費者可以在最快時間，再次品嘗睽違台灣市場16年的新鮮山竹，家樂福特別透過空運引進，並於今(8)日上午在內湖店搶鮮開賣，消息一出讓許多民眾開心直呼「終於又可以買到了」、「拜託幫買」。首批到店每人限購2盒，第一位拿到號碼牌民眾一早遠從桃園到內湖店購買，七點半就開始排隊，但由於山竹數量有限，今天只在內湖店搶先開賣，扣除現場展示以及耗損，這次共計138盒、每盒350克約5顆，嘗鮮價199元(原價299元)。