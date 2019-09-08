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一盒嘗鮮價199元！ 家樂福開賣首批山竹 民眾早起排隊搶買

2019-09-08 12:14聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

擁有「水果皇后」之稱的熱帶水果山竹，今年5月農委會公告將有條件開放進口，讓不少「山竹控」雀躍不已，但日前第一批抵台的山竹卻因為包裝不符我國防疫要求，變成「過門不入」無法輸入台灣。不過，就在今(8)日量販通路家樂福將7日抵達台灣、且成功通過檢疫的山竹，於內湖店搶先開賣。

為了讓消費者可以在最快時間，再次品嘗睽違台灣市場16年的新鮮山竹，家樂福特別透過空運引進，並於今(8)日上午在內湖店搶鮮開賣，消息一出讓許多民眾開心直呼「終於又可以買到了」、「拜託幫買」。首批到店每人限購2盒，第一位拿到號碼牌民眾一早遠從桃園到內湖店購買，七點半就開始排隊，但由於山竹數量有限，今天只在內湖店搶先開賣，扣除現場展示以及耗損，這次共計138盒、每盒350克約5顆，嘗鮮價199元(原價299元)。

家樂福企業社會暨溝通總監蘇小真表示，山竹口感微酸中帶甜，入口香氣濃郁，是許多遊客旅遊東南亞必吃商品，過去多年因為果實蠅問題無法進口，也讓這次解禁後再度進口備受國人期待。由於山竹產季非常短，保存不易，為了讓民眾可以零時差品嘗美味，特別趕在一開放就委託進口商透過空運來台，今天扣除現場展示以及耗損，共138盒於內湖店十點開賣，開賣後全數銷售完畢。目前預估較大貨量將於下周三陸續到貨，到時會在全台更多門市開賣，讓民眾在購買中秋烤肉食材時可以順便選購。

內湖店搶先開賣泰國進口的新鮮山竹。圖／家樂福提供
內湖店搶先開賣泰國進口的新鮮山竹。圖／家樂福提供
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家樂福今提供138盒山竹於內湖店開賣，每盒嘗鮮價199元(約5顆)。圖／家樂福提...
家樂福今提供138盒山竹於內湖店開賣，每盒嘗鮮價199元(約5顆)。圖／家樂福提供
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早起排隊搶買第一波進口山竹，民眾直呼超開心。圖／家樂福提供
早起排隊搶買第一波進口山竹，民眾直呼超開心。圖／家樂福提供
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家樂福東南亞農委會
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