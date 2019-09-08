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自殺防治優質報導獎 聯合報系遵守「六不」獲獎

2019-09-08 11:13聯合報 記者羅真╱即時報導

媒體對於自殺相關新聞的報導影響深遠，可能助長模仿，但也有機會轉達社會資源，甚至給予閱聽眾更多力量。衛生福利部今日頒發2019年自殺防治優質報導獎，由聯合報系獲獎。

台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，媒體對於自殺新聞的報導若鉅細靡遺描述細節，或者刊播照片，可能造成模仿效應，使情緒問題嚴重者更易走上絕路。因此我國自2017年推出「媒體自殺事件報導快速指引」，其中羅列六要、六不原則，不過媒體的遵守率不到三成，聯合報系的整體表現較佳，因此這個獎項由聯合報系獲得。

李明濱表示，「媒體自殺事件報導快速指引」中所謂的六不，包括不要將自殺新聞放在頭版或明顯位置且勿重複過度報導、不要將之合理化為解決事情的方法、不要描述自殺方法細節、不要提供自殺事件發生地點、不要使用聳動標題、不要刊登照片影片等。

所謂六要，則包括要提供正確資訊、要教導民眾自殺防治的事實與做法、要特別謹慎報導名人自殺事件、要謹慎訪問自殺遺族或友人、要留意媒體專業人士也會受到自殺新聞影響、要報導如何因應生活壓力與求助的正面新聞等。「媒體多報導個案怎麼從逆境中重新找回人生希望，就有機會給予社會更多力量，減少憾事發生」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心上午舉辦「2019世界自殺防治日記者會」，衛福...
台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心上午舉辦「2019世界自殺防治日記者會」，衛福部長陳時中（左）頒獎給聯合報系健康事業部營運長洪淑惠（右），表揚媒體善盡職責擔任防治自殺守門員的角色。記者潘俊宏／攝影
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