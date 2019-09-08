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台鐵集團結婚提前三個月 傳為配合蘇貞昌宣布發津貼

2019-09-08 11:07聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵局前六屆集團結婚皆選在年底，今年首度提前至9月25日，共20餘對新人報名。據了解，提前最大原因是行政院長蘇貞昌將於典禮上宣布政院拍板台鐵員工比照軍公教給生活津貼。不過因為舉辦日期反覆更改，內部人員頗有微詞，有報名參加集團結婚的新人表示，根本來不及好好準備。

據「聯合晚報」取得公文，台灣職福會發文給台鐵局，表示將於本月25日於台鐵局台北車站大樓一樓多光能展演廳辦理108年度職工集團結婚典禮，盼給予參與的員工9月24日及25日公假兩天。

台鐵局集團結婚典禮除了去年因為普悠瑪翻車事故暫停舉辦一次，前六屆皆是選在年底舉辦，這次提早三個月。據了解，最大原因是因為行政院長蘇貞昌將於典禮上宣布新增補助的好消息。

對此，台灣鐵路企業工會僅表示，提前的確是因為有好消息會宣布。工會說，生活津貼已經爭取25年，在普悠瑪事件後，政府終於發現到台鐵薪資結構上與其他公務人員的差異，目前生活津貼已報行政院，拍板後，對台鐵局的員工來說都是好事，在喪葬補助、結婚補助和子女教育等補助都會大幅提高。

台鐵長期人力不足，薪資低留不住人才，台鐵局近期針對員工薪資檢討，5月向交通部爭取比照軍公教生活津貼，如子女教育、結婚生育、喪葬補助最多五個月等，並讓台鐵員工通勤時可憑員工證免費搭乘自強號不占位。生活津貼方案現已送交行政院裁定。

由於台鐵多數員工採交通資位制，無法享有軍公教福利，只能由職福會給予生活津貼，包含結婚、生育、子女教育補助2000元等。未來比照軍公教人員生活津貼，結婚、生育可領兩個月薪俸補助，父母及配偶、子女死亡時可分別領五個月及兩個月補助，子女教育則有500至3萬5800元補助，結婚生小孩則可多領7萬元。

台鐵長期人力不足，薪資低留不住人才，台鐵局日前針對員工薪資檢討。 聯合報系資料照...
台鐵長期人力不足，薪資低留不住人才，台鐵局日前針對員工薪資檢討。 聯合報系資料照片
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