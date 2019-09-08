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調查推估逾55萬人想過自殺 青少年自殺率近年上升

2019-09-08 10:59聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣自殺防治學公布最新調查指出，國內有情緒困擾者的比率自去年6.4%上升至今年8.3%，推估約有168萬6000人；另推估全國約55萬1000名15歲以上民眾曾於一年內認真想過要自殺。其中，青少年霸凌與自殺問題值得關注。

衛福部今日舉辦2019年世界自殺防治日記者會。衛福部統計，我國去年度自殺人口有3865人，與前一年度相比，男性減少23人（減少0.9%）、女性則增加17人（增加1.3%）。值得注意的是，14歲以下自殺人數增加6人，增加150%，15歲至24歲青少年族群自殺增17人，增加 8.8%。

台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，青少年自殺率近年有上升趨勢，有鑑於此，台灣自殺防治學會今年度「心理健康及自殺防治認知與行為」電話調查今年聚焦霸凌議題。調查發現，15歲以上民眾當中約有15.3%、 推估約 312萬5000人曾持續被霸凌，逾半數發生在10-14歲；曾被霸凌民眾中，有半數自覺因此導致明顯的身體或心理傷害，其中又有近半數認真想過自殺。這顯示霸凌帶來的心理傷害會慢性化，影響深遠。

李明濱表示，許多人不清楚自己究竟承受多少情緒壓力，而學會推出的心情溫度計App可即時讓使用者自我測量，將結果依時序建立歷程檔案紀錄，並具備定時檢測提醒功能。另外，App中也有全國心理衛生資源、心理健康秘笈等，民眾可加利用。

衛福部長陳時中出席致詞談起舊事，他說，一名高中時坐在他前面的同學，有一天就突然自殺、走了，」時同學之間沒有人知道怎麼辦，每個人都惶恐，卻不敢談論這件事，心理留下陰影。

陳時中說，人人都可擔任自殺防治守門員，落實「一問二應三轉介」原則，或許一句話、一個眼神、一個小動作，就能挽救一條珍貴生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心上午舉辦「2019世界自殺防治日記者會」，衛福...
台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心上午舉辦「2019世界自殺防治日記者會」，衛福部長陳時中（右三）及台灣自殺防治學會理事長李明濱（左二）等人一起揭幕呼籲社會大眾一起擔任防治自殺守門員。記者潘俊宏／攝影
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我國心理求助資源。圖／衛福部、台灣自殺防治中心
我國心理求助資源。圖／衛福部、台灣自殺防治中心
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霸凌衛福部殺人
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