獨／康寧「免試」進大學學分班 9碩士生恐被撤銷學位

2019-09-08 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



康寧大學去年爆出斯里蘭卡外籍生學工案，又被教育部查出推廣教育學分班的學生未經合法招生程序，直接轉為學位生。教育部要求康寧清查有疑義的入學情形，校方調查後，全列為入學資格審查不合，而捲入此案的36名學生，26人已退學，1人休學中，另有9名已畢業的碩士生，面臨被撤銷學位和學籍的窘境。

教育部近年來開放大學設推廣教育學分班，卻也傳出招生弊端。康寧大學台南校區日前爆發斯里蘭卡外籍生非法打工後，又被教育部查出為了美化註冊率，將推廣教育學分班學生，未經正式入學管道，就轉為學位班學生，教育部已扣減該校獎補助款和招生名額。目前檢察官也正在查康寧教職員有沒有詐領教育部補助款。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部先前在康寧大學爆發境外生招生及實習問題，前往學校調查時發現，康寧大學推廣教育學生未經合法招生入學而直接轉為學位生，因此要求學校要徹查這批學生入學是否符合規定，如查不符合，就必須依規定開除學籍。

康寧大學主任秘書閻亢宗表示，該校36名推廣教育學分班的學生，沒有經過合法的入學程序就轉為學籍生，包括16名大學部學生，20名碩士班學生。其中的26人已經分別在105至106學年間退學，剩九名已經完成學位的碩士生，以及一名休學的碩士生，分別就讀休閒管理和餐飲管理兩個研究所。

閻亢宗說，經調查後，發現這36名學生的入學報名程序未完備，就直接轉成學籍生。今年一月份開教務會議時，決議給予退學處分，並依學位授予法撤銷學位、註銷學位證書，也已經寄發「預告書」通知學生。之後校方收到10名學生的陳述書，反映他們都有經過合法的入學程序。

至於當時為何校方要將這批學生轉成學籍生？閻亢宗表示，比較麻煩的是，當時辦理此案的主管和同仁都已經離職，因此到現在都還無法完全釐清原因，校方也已經聯繫不上當時的承辦人。但若是透過相關文件，確實找不到這36名學生有合法入學程序的證明。

「本案已經進入司法偵查。」閻亢宗表示，今年四月份調查局來函，要求校方提供學生資料，隨後校方詢問教育部是否能延長調查時間，以確保學生權益，教育部也已同意。目前校方決定，等司法調查結果出來後，若確定這些學生未經合法入學程序進入學校，校方才會撤銷這10名碩士生的學籍和學位，「因為撤銷學籍對學生而言衝擊很大」，校方必須兼顧法律層面和學生權益，並且依法行政。