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女醫師篩檢讓偏鄉婦女不尷尬 黃慧雅獲獎表揚

2019-09-08 09:27聯合報 記者卜敏正╱即時報導

大林慈濟醫院家庭醫學部醫師黃慧雅，投入社區篩檢10年，深入偏鄉地區做子宮頸癌篩檢，已完成約2萬4千人次子抺篩檢，守護雲嘉婦女健康，優秀表現獲衛福部國民健康署「防癌尖兵獎」肯定。

大林慈濟醫院表示，依衛福部國健署統計資料，子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率。黃慧雅配合國民健康署推動的四癌篩檢業務，10幾年來上山下海，深入偏鄉社區為婦女進行子宮頸抺片檢查，每年約50場次。為方便民眾受檢，還於夜間設站篩檢，過去8年，平均每年完成子宮頸抹片檢查2374人次，篩查出近400位異常個案，平均每年有40位異常個案。

67歲的黃姓婦女，今年4月份參加雲林縣整合式篩檢，經黃慧雅篩檢出子宮頸抹片異常，回診檢查後，確認罹患初期子宮頸癌，持續接受治療，情況良好。黃女慶幸按時接受篩檢，才能及早發現、接受治療。對於由女醫師協助檢查，也覺得不尷尬，直說是很好的服務。

黃慧雅表示，偏鄉地區醫療不普遍，加上交通不便，民眾也較沒有預防保健的概念，因為有社區巡迴篩檢，反而可以讓民眾定期就近接受檢查，對雲嘉地區民眾特別重要。

她說，要順利讓有需要的民眾能接受篩檢，更需團隊合作，包括衛生局、衛生所、社區醫療部等，才能找出需受檢民眾，同時還有院方對社區篩檢的支持，才能造福這麼多鄉親。

黃慧雅提醒，子宮頸抹片檢查，可篩檢出早期子宮頸病變，政府提供乳房攝影、子宮頸抺片、糞便潛血及口腔黏膜等四項免費癌症篩檢，能夠簡單而快速地篩檢，早期原位癌或癌症前期病變，對於後續治療、預後、生活品質影響非常大，民眾應把握機會定期接受癌症篩檢。

黃慧雅投入社區篩檢10年，優秀表現獲衛福部國民健康署「防癌尖兵獎」肯定。圖／大林...
黃慧雅投入社區篩檢10年，優秀表現獲衛福部國民健康署「防癌尖兵獎」肯定。圖／大林慈濟醫院提供
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大林慈濟醫院家庭醫學部醫師黃慧雅，投入社區篩檢10年，深入偏鄉已完成約2萬4千人...
大林慈濟醫院家庭醫學部醫師黃慧雅，投入社區篩檢10年，深入偏鄉已完成約2萬4千人次子抺篩檢。圖／大林慈濟醫院提供
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子宮頸癌癌症偏鄉
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