北北基大雨特報 氣象局：中秋恐颱風攪局北、東會下雨

2019-09-08 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局說，今年中秋連假北部跟東半部天氣不穩定。聯合報系資料照 分享 facebook 中秋假期可能要泡湯了。中央氣象局說，菲律賓東方海面預期有熱帶系統將發展起來，且移動方向距離台灣較近一些，中秋連假三天北部跟東半部天氣不穩定，民眾宜留意局部較大雨勢。

今天上午6時55分，氣象局針對基隆市、台北市、新北市發布大雨特報。雲林縣在清晨已有豪雨發生，氣象局說，受到低壓帶影響，易有短時強降雨，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生，恆春半島亦有較大雨勢發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象預報員陳建安說，今天各地天氣以多雲為主，降雨主要還是受到午後雷陣雨影響，山區跟近山區平地雨勢較為明顯，東半部則會下到平地。

至於今天氣溫方面，陳建安說不會特別熱，北部、中部和南部高溫在27到33度之間，東部則是26到32度。

陳建安說，周二之前，高壓逐漸增強，以午後雷陣雨天氣型態為主；周三到周五，高壓來到台灣附近，菲律賓東方則有大低壓帶，因為吹偏東風，東半部會有局部短暫陣雨，中午過後各地山區跟南部則要留意局部短暫雷陣雨。

陳建安說，周六天氣會轉變，因為在菲律賓東邊大低壓帶可能有熱帶系統發展，靠近台灣附近或是菲律賓東邊海面這帶，有機會成為今年第16號颱風「琵琶」（PEIPAH）。若離台灣變近，會為北部跟東半部帶來局部短暫陣雨，而且不分時段，其他地區雲量也會變多，不過影響要看該熱帶系統發展跟移動的方向。

陳建安說，目前大部分的預測都是該熱帶系統會發展起來，且移動方向比較接近台灣一些，約莫兩天後狀況會明朗，不過接近台灣後是否很快離開或是移動速度緩慢的分歧度還很大。

陳建安說，民眾關心的中秋連假，目前看來周五到周日北部跟東半部天氣不穩定，中南部雲量多一些，不過實際上還是要看該熱帶系統是否是直接影響，若直接影響全台天氣都會轉不穩定。