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眼睛乾澀 該點生理食鹽水、眼藥水還是人工淚液？

2019-09-08 08:16聯合報 記者羅真╱即時報導

眼睛乾澀，點生理食鹽水、眼藥水或人工淚液都可以嗎？生理食鹽水、人工淚液、眼藥水均有水分，點進眼睛的當下均能感受到滋潤，但接下來的效果就不同了。

台北市立聯合醫院中興院區醫務長蔡景耀指出，生理食鹽水與眼藥水只能救急，眼乾較適合使用人工淚液，但若人工淚液含防腐劑成分，一天至多只能點四次。另外，配戴隱形眼鏡者，最好別用含有防腐劑的眼藥水或人工淚液，否則殘留在隱形眼鏡上的防腐劑濃度將瞬間升高，有害靈魂之窗。

生理食鹽水的滲透壓、張力與淚水相似，因此相對於清水，生理食鹽水滴進眼睛較舒適。不過效果短暫，如果高頻率持續點進眼睛，將會破壞淚水結構、洗去淚水上的油脂層，使眼睛水分更易蒸發。

眼藥水同樣會配方為等張溶液，因此滴進眼內的當下也能感到舒適。不過畢竟是藥，不同眼藥水的功能各異，若是具有收縮血管的眼藥水，過量點進眼裡可能造成血管過度收縮，因此眼藥水更不能隨意當成緩解眼睛乾澀工具。

人工淚液被製作來保濕，能與淚水結合、附著度也較持久，可依循醫囑，根據眼睛乾澀的程度選擇適當的人工淚液產品。不過，含有防腐劑的產品一天至多只能點4次，每次1-2滴；若是每兩個小時就需要點一次的民眾，務必要選擇不含防腐劑的產品。

談到防腐劑，要提醒配戴隱形眼鏡的人，無論是眼藥水或人工淚液均要選擇不含防腐劑的產品，否則防腐劑可能附著殘留在隱形眼鏡上，濃度將瞬間變高，有害健康。

長時間配戴日拋隱形眼鏡的民眾若感到眼乾，一般建議直接換第二副日拋隱形眼鏡。因為長時間的配戴已改變隱形眼鏡的物理結構、降低透氧度，即使滴了人工淚液、甚至將隱形眼鏡取下沖洗與保濕，也無法改變隱形眼鏡透氧度降低的情形。

醫師指出，生理食鹽水與眼藥水只能救急，眼乾較適合使用人工淚液，但若人工淚液含防腐...
醫師指出，生理食鹽水與眼藥水只能救急，眼乾較適合使用人工淚液，但若人工淚液含防腐劑成分，一天至多只能點四次。聯合報系資料照片
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隱形眼鏡防腐劑
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