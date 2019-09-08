雲林清晨豪雨 吳德榮：留意本周熱帶擾動發展

2019-09-08 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局對基隆、新北、台北發布大雨特報。本報資料照片 分享 facebook 今天清晨雲林縣已有豪雨發生，虎尾累積雨量154毫米、棋山134毫米，中央氣象局對基隆、新北、台北發布大雨特報，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天午後降雨範圍會擴大，有雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

氣象局說，受低壓帶影響，今（8）日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生，恆春半島亦有較大雨勢發生的機率，請注意雷擊及強陣風。吳德榮指出，今、明（8、9）兩天各地大多為多雲時晴，中南部則有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大。今日氣溫：北部23至35度、中部23至34度、南部24至35度、東部23至35度。周二（10日）至周五（13日）白天，天氣好轉，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

颱風動態方面，吳德榮說，「法西」沿太平洋高壓邊緣，逐漸轉北、撲向日本，今下午至明日侵襲日本本州，相關行程可能受影響。中央氣象局也提醒，第13號颱風玲玲位於南韓首爾北方約750公里之處，即將變性為溫帶氣旋；中度颱風法西今、明兩天將影響日本本州的天氣，要前往日本的朋友請留意航班資訊。

至於周五起中秋節連假是否受颱風影響，吳德榮表示，由於已在模式模擬的末期，有較大的不確定性，應繼續觀察。不過，最新（7日20時）歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆顯示，本周熱帶擾動活躍，中秋節之前，約在周二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象。周五（13日）20時模擬天氣圖更顯示，在呂宋島東北方海面上有颱風成形的可，中秋夜北台灣迎風面降雨機率因此而提高；周六、日（14、15日）台灣天氣受其影響的機率也升高。