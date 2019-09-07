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人權兩難 障礙者的愛與性 能否擁有孩子 誰說了算？

2019-09-07 22:30聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

愛，並非只意味著甜蜜，更常伴隨著苦澀，障礙者的愛與性是難解人權問題。障礙者想擁有後代的心願，可能是引爆家庭革命的導火線，甚至被親生父母揪到醫院，期盼結紮了事；但節育也可能是父母怕智能、行動受限的孩子被欺負，意外懷孕，迫於無奈給予的「愛」。

「我也想成為媽媽，憑什麼我不能。」一名精神疾病女患者的哭喊，震撼三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌內心，女孩來自醫師世家，丈夫也是一名醫師，但人妻想變人母，卻引發長達三年的家庭革命，父母擔心遺傳後代，希望女兒結紮，每天以淚洗面的女孩至今仍在為自己的權利奮鬥著。

葉啟斌堅持地說，擁有後代是每個人與生俱來的權利，障礙者是否有必要節育，需經醫學審慎評估其發病程度、遺傳可能性，及障礙者是可否承受成家的負擔，並不贊成家庭任何一方只以「我是為你好」，輕易向障礙者提出結紮建議、或評論障礙者生孩子的對與錯。

節育是扼殺障礙者孕育下一代權力的矛，卻也是保護障礙者的盾。高雄醫學大學附設醫院遺傳諮詢中心主任詹德富說，有些罕病孩子外觀正常又漂亮，但智能卻不足以保護自己，父母好怕孩子被騙而意外懷孕，「合法情況下，我們會選擇幫忙節育。」

身心障礙聯盟秘書長滕西華指出，多數民眾會以「他們照顧自己都有問題」，否定障礙者擁有後代的權利。批我國至今連參考、引入國外產科檢驗友善性、為障礙者專屬育兒教材，及育兒輔具、保母模式等都做不到。直言若國家若對障礙者及家屬有更多支持，就能減少父母為保護孩子選擇節育事件的發生。

愛，並非只意味著甜蜜，更常伴隨著苦澀，障礙者的愛與性是難解人權問題。 圖／12...
愛，並非只意味著甜蜜，更常伴隨著苦澀，障礙者的愛與性是難解人權問題。 圖／123RF
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