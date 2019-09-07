國健署擬刪除精神疾病、身心障礙者節育費用減免資格

2019-09-07 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



根據現行「優生保健措施減免或補助費用辦法」，患有精神疾病、有礙優生疾病及領有身心障礙手冊或證明者，接受結紮及避孕手術可申請減免費用。但衛福部認為，如此有歧視及鼓勵該族群節育意味， 恐造成誤解，著手修改辦法，不再直接表列精神疾病、身心障礙者為費用減免對象。

衛福部國健署近日預告「優生保健措施減免或補助費用辦法」修正條文，將可申請結紮手術及裝置子宮內避孕器此兩項補助的費用減免對象，刪除患有精神疾病、有礙優生疾病及領有身心障礙手冊或證明者。新制最快今年底或明年初即可上路。

衛福部希望避免岐視，但部分民眾反映，上述對象中部分為弱勢族群，貿然刪除結紮及避孕手術補助，將造成家庭經濟負擔，建議改為由個案自行選擇是否申請補助，而非全部刪除。

對此，衛福部國健署婦幼組簡技陳麗娟強調，領有低收入戶證明者本來就是補助對象之一，不論是否有精神疾病、有礙優生疾病及領有身心障礙手冊或證明，只要領有低收入戶證明，即可申請補助。陳麗娟重申，未來以補助經濟弱勢者為主，不再額外將精神疾病、身心障礙者直接表列，避免營造鼓勵其結紮的錯誤觀感。

國健署2017年統計，優生保健措施減免或補助人數共247人，其中以輸卵管結紮手術補助人數最多，共170人；其次是輸精管結紮手術及裝置子宮內避孕器，分別補助46人及31人。進一步分析申請補助費用減免對象，以領有身心障礙手冊或證明者及一般領有低收入證明者占多數。