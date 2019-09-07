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南橫公路新武路段落石封路 中午恢復通車

2019-09-07 17:38中央社 台東縣7日電

台東南橫公路台20線191公里新武路段今天上午10時許發生邊坡落石阻斷道路，公路總局關山工務段緊急封閉道路，派人員機具搶通，中午12時許恢復通車。

關山工務段指出，落石路段前2天才發生規模4的地震，加上昨晚大雨，推測土石鬆動，導致今早的落石意外，經封閉道路搶通後，已於中午12時10分恢復通車，並未造成人員傷亡。

南橫公路工程。 聯合報系資料照片／記者侯俐安攝影
南橫公路工程。 聯合報系資料照片／記者侯俐安攝影
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南橫台東地震
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