反覆染登革熱重症風險增10倍 第2型最危險

2019-09-07 17:12 中央社 台北7日電



台南市第21例登革熱本土病例經送疾管署實驗室病毒分析結果為第一型病毒，與今年台南本土病例第二型別不同。圖／台南市衛生局提供 分享 facebook 南部地區登革熱疫情頻傳，醫師提醒，若是第2次感染不同型別登革熱，重症風險將增加10倍，又以第2型登革病毒最嚴重，呼籲糖尿病、高血壓、肝功能差、過敏等4族群提高警覺。

台南、高雄登革熱疫情頻傳，根據衛生福利部疾病管制署統計，今年截至目前國內累計80例本土登革熱病例，高雄市52例、台南市24例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。

每當媒體報導登革熱新病例時，總會提及患者感染的是哪一型別的登革病毒，但不同型別究竟代表什麼意義，想必多數人都是有看沒懂。

實際上，登革病毒分為1到4型，患者只要感染到某一種型別，一旦痊癒就會對該型的病毒具有終身免疫力，但仍有可能感染其他型別，且反覆感染不同型別登革熱，恐增加重症風險。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬告訴中央社記者，第一次感染登革熱後，身體會產生抗體，讓免疫細胞記住這個病毒，未來遇到就能釋出抗體將病毒中和掉，但不同型別登革熱的抗體，彼此間沒有交叉保護力，也就是第1型的抗體無法對抗2、3、4型登革病毒。

當人體再次感染到其他型別登革熱時，身體為了對抗病毒，就會採取更激烈的對抗手段，導致患者出現嚴重的免疫反應，釀成重症、登革出血熱風險增加10倍以上；值得注意的是，若第2次感染到的是第2型，重症風險會更高。

疾管署副署長羅一鈞表示，也有說法是第1次產生的抗體對第2次不同型別病毒具有交叉反應、但又無法破壞時，會導致第2次的病毒更容易繁殖、感染更多細胞，進而引發血管內皮細胞失能、血小板被破壞、凝血因子消耗，最終演變為休克和出血。

除了反覆感染，病毒本身的特性和毒性也是症狀輕重的原因之一，4種型別當中，以感染第2型登革病毒症狀最嚴重，其次是第4型。黃高彬說，2015年台南市爆發登革熱疫情，造成超過百人死亡，就是第2型登革病毒釀禍。

仔細觀察這次台南、高雄登革熱疫情，患者大多是年長者，這也和南台灣病媒蚊習性及民眾生活習慣有很大的關係。

黃高彬解釋，南部地區以埃及斑蚊為主，這類蚊子大多生活在室內，平時喜歡躲在房間角落、掛在牆上的衣服上或水耕植物裡，每天上午9時到10時以及下午3至4時是蚊蟲最活躍的時段，正好年輕人都外出工作了，待在家中的大多是老人家，導致確診個案以老人居多。

此外，南部人大多住在透天厝，隱藏的孳生源也特別多，黃高彬說，他在高雄行醫長達40年中曾多次協助清查孳生源，經常在民眾家中的萬年青水盆看到密密麻麻的孑孓，甚至連民眾沒注意到的地下室積水都成蚊子的溫床，一走進地下室蚊子四處亂竄，場面相當恐怖。

黃高彬建議，家中窗簾採用塑膠窗簾可減少蚊子停留，另外也應特別注意盆栽底座、水耕植物、冰箱下的水盤是否有積水，別讓病媒蚊有機可乘。

此外，黃高彬也點出登革熱4大危險族群，像是糖尿病、高血壓患者多數都有血管病變，面臨病毒破壞時出血風險更高；肝臟功能不好的民眾可能因毒素無法排出影響血管功能，同樣可能增加出血風險；而過敏體質者面對病毒易引發較激烈的免疫反應，提醒家中有慢性疾病患者的民眾都應格外提高警覺。