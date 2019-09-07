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影／蔡英文訪最高齡執業醫 98歲老醫師：會持續做下去

2019-09-07 15:32聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

總統蔡英文今天走訪苗栗，上午11點多拜訪公館鄉福基診所老醫師謝春梅，今年98歲的謝春梅堪稱是全國最高齡的執業醫師，蔡英文向老醫師表達敬意，謝老醫師也強調行醫是救人的志業，他有生之年會持續做下去。

公館鄉仁愛國小退休校長曾鴻文是謝春梅鄰居，一家五代都給謝春梅看病，他也是謝醫師接生的，今天上午陪同老醫師接待來訪的蔡總統。

曾鴻文說，老醫師77歲時國內開辦健保，他心想年紀大了，應該也快退休，且擔心辦健保增加太多行政程序，所以診所當年未加入健保，沒想到執業迄今，都已過了21年。

謝春梅在鄉間行醫七十多年，以醫術守護地方上無數的老少鄉親，多次獲獎，他的診間有國父遺像、蔣中正總統照片及手書「春梅醫士」，還有他獲獎時與馬英九、蔡英文等總統的合照。

謝春梅沒有黨派色彩，他說曾有人問他為何診間要掛老總統蔣中正的照片，他認為當年大陸撤退時，如沒有蔣總統帶軍民來，台灣不會有今天，他都是如此回答。

蔡總統近中午時抵福基診所拜訪謝老醫師，向一生行醫的謝春梅致敬，離去時並與眾人合影；謝春梅稍後受訪表示，他向總統強調行醫是救人的志業，有生之年會一直行醫不輟，蔡總統來訪他心裡很歡喜，總統到地方是愛民表現，他也預祝總統連任。

福基診所老醫師謝春梅高齡98歲，迄今仍執業看診，堪稱全國最高齡執業醫師。記者胡蓬...
福基診所老醫師謝春梅高齡98歲，迄今仍執業看診，堪稱全國最高齡執業醫師。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣公館鄉福基診所。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉福基診所。記者胡蓬生／攝影
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老醫師謝春梅的診間掛有國父遺像、老總統蔣中正手書「春梅醫士」照片及獲獎時與馬英九...
老醫師謝春梅的診間掛有國父遺像、老總統蔣中正手書「春梅醫士」照片及獲獎時與馬英九、蔡英文等總統的合照，充滿時光的記憶。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文近中午時拜訪謝春梅老醫師(前排左三)，與眾人合影。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文近中午時拜訪謝春梅老醫師(前排左三)，與眾人合影。記者胡蓬生／攝影
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福基診所老醫師謝春梅(右)高齡98歲，迄今仍執業看診，堪稱全國最高齡執業醫師。記...
福基診所老醫師謝春梅(右)高齡98歲，迄今仍執業看診，堪稱全國最高齡執業醫師。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文近中午時拜訪謝春梅老醫師(前排左三)，與眾人合影。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文近中午時拜訪謝春梅老醫師(前排左三)，與眾人合影。記者胡蓬生／攝影
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