影／蔡英文訪最高齡執業醫 98歲老醫師：會持續做下去

2019-09-07 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



總統蔡英文今天走訪苗栗，上午11點多拜訪公館鄉福基診所老醫師謝春梅，今年98歲的謝春梅堪稱是全國最高齡的執業醫師，蔡英文向老醫師表達敬意，謝老醫師也強調行醫是救人的志業，他有生之年會持續做下去。

公館鄉仁愛國小退休校長曾鴻文是謝春梅鄰居，一家五代都給謝春梅看病，他也是謝醫師接生的，今天上午陪同老醫師接待來訪的蔡總統。

曾鴻文說，老醫師77歲時國內開辦健保，他心想年紀大了，應該也快退休，且擔心辦健保增加太多行政程序，所以診所當年未加入健保，沒想到執業迄今，都已過了21年。

謝春梅在鄉間行醫七十多年，以醫術守護地方上無數的老少鄉親，多次獲獎，他的診間有國父遺像、蔣中正總統照片及手書「春梅醫士」，還有他獲獎時與馬英九、蔡英文等總統的合照。

謝春梅沒有黨派色彩，他說曾有人問他為何診間要掛老總統蔣中正的照片，他認為當年大陸撤退時，如沒有蔣總統帶軍民來，台灣不會有今天，他都是如此回答。