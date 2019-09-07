傳承原住民文化 故宮南院「鄒•神話」影片今首映

2019-09-07 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮南院與阿里山是嘉縣兩大聞名國際觀光景點，故宮南院為傳承原住民文化，觀光行銷，委託曾獲美國休士頓影展金獎的柯子建導演，歷時2年拍攝《鄒•神話》影片，今天上午舉辦首映會，以3D動畫及真人演出方式衍譯鄒族的神話，由阿里山鄉來吉國小鄒族學童及部落耆老組成「鄒族古謠傳唱隊」演出，揭開序幕，象徵文化傳承。

鄒族古謠傳唱隊去年4月與築風陶笛樂團，受邀參加義大利布德里奧城第九屆國際陶笛節，優美歌聲受讚賞，當影片接近尾聲，播出鄒族人傳唱古謠的鏡頭時，古謠隊起身上台演唱「塔山之歌」，到場鄒族人也上台合唱，氣氛感人。

南院說，影片「創世創人」、「射日故事」、「洪水傳說」、「部落發展」4個神話，講述鄒族歷史故事，彙整鄒族文物、口傳紀錄、歌謠、服飾，考古證據，呈現原住民文化繽紛樣貌，鼓勵拍攝團隊運用高規格技術，融合實拍與特效，以電影風格重現鄒族文史面貌，展現臺灣多元文化內涵。

與故宮合作文史記錄片的柯子建說，2013年他到達邦部落蒐集拍片資料，長老對「漢人怎麼懂鄒族文化」質疑，讓他拍片過程，提醒自己，不要用漢人方式說鄒族的故事，他強調，原住民文化不是展示品或文化奇觀，而是人對大自然、對世界、對生死害怕及對英雄的敬重。