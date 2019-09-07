豐沛降雨曾文水庫滿庫 湖光山色飛鷹峽谷美景吸睛

2019-09-07 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



連續颱風過境帶來豐沛降雨，嘉義縣大埔鄉曾文水庫從上個月陸續調節性洩洪，南區水資源局說，累計放水量逾5.3億噸，超過曾文水庫有效蓄水量5.1億噸，相當於半個月放掉1座曾文水庫蓄水量，水庫滿庫，湖光山色美景，飛鷹峽谷秘境，讓遊客讚嘆。

從8月至今，曾文水庫所在地大埔鄉 累計降雨逾千毫米，南區水資源局說，曾文水庫7月蓄水量約在2億至3億噸間，上個月雨量豐沛，水位不斷升高，蓄水量超過4億噸，為水庫壩堤安全，從8月11日起陸續調節性洩洪，期間最大放水量為每秒1950噸。

目前還是颱風季節，避免豪雨水庫無法負荷，洩洪會造成下游水患，採取調節性洩洪，讓蓄水比率保持9成至9成3之間，豐水期水庫滿庫，湖光山色美不勝收，遊客到曾文水庫旅遊，從壩頂俯瞰湖光山色，只見一片青山綠水，令人心曠神怡，搭遊艇還可看到豐水期才可看到的飛鷹峽。

嘉縣文化觀光局說，曾文水庫是台灣第一大水庫，集水區全部位在縣境，集水區及周圍大埔風景區結合，從台三線曾文溪上游大埔橋，可觀望氣壯山河曾文溪谷，有如長江三峽，沿台三線往南走，沿途景點有歐嘟哪農場、嘉義農場、走馬瀨農場、公路旁設景觀亭可眺望雄偉大霸山光水色，層巒疊嶂，碧波萬頃。