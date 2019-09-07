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全台首次調查失智者財物損失風險案 剝削者最多是家屬

2019-09-07 14:40聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

隨著失智人口快速增加，失智者財物剝削案件也增多。台灣失智症協會進行全台第一次失智者財物損失風險案例調查，分析74名財物損失的失智者，財務剝削者竟是家屬居冠，占案件三分之一，其次才是詐騙集團，財務剝削管道最多是透過金融服務、買賣、借貸和理財，但最終僅24人採取法律訴訟救濟。

台灣失智症協會進行全台第一次失智者財物損失風險案例調查，分析74名財物損失的失智...
台灣失智症協會進行全台第一次失智者財物損失風險案例調查，分析74名財物損失的失智者，財務剝削者竟是家屬居冠，占案件三分之一。本報資料照片
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台灣失智症協會財務安全工作小組共收集74份案例，分析發現，根據調查結果，財物損失可能為一失智症早期徵兆，經常在失智者未被確診前發生，其中34人尚未被診斷為失智症。

調查顯示，其中25人是被家屬剝削財務居冠，其次17人為詐騙集團，朋友或同事、商家、陌生人各10人，6人是因金融人員、4人是被看護剝削財務、甚至被法律、社會福利人員剝奪財產者也各有一人。

財務剝削管道排名則為金融服務、買賣、借貸和理財等方式，導致50名失智者損失動產、16人損失不動產、6人身分被盜用，卻只有24人採取法律訴訟救濟。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，家屬剝削財務最常見的型態是手足或子女私自轉售失智者不動產、動產，另外，也可能是自行將失智者不動產、動產所有人變更，直到其他家人發現時，這筆財產早已不翼而飛。

湯麗玉說，最重要的是，民眾在50歲前應及早進行財務規畫，並與家人溝通協商，保障財務自主與安全。可要求金融體系人員協助監控，如降低每日提領金額限制或發現短時間重複申請補發存摺，應通知可信任緊急聯絡人等；也可至地政事務所註記土地移轉前，須先通知緊急聯絡人。

另外，失智者遭受財物損失時，卻往往因為尚未有監護或輔助宣告，或尚未確診失智症，無法確認行為發生時失智者的意思能力，因此在法律上經常被判敗訴，最終只得認賠損失大筆金錢。

台灣失智症協會法律顧問鄭嘉欣說，失智症患者確診後，不論是失智症輕度或重度，都應馬上申請輔助宣告或監護宣告，不只可阻止患者自己犯法，也可斷絕覬覦失智者資產的不法份子有機可趁的機會。

失智症詐騙集團患者
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