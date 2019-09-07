經典伴讀26年 歷史學者黃仁宇《中國大歷史》新裝改版

2019-09-07 14:03 聯合新聞網 台北訊



已故當代歷史學家黃仁宇，在1993年出版《中國大歷史》(聯經出版) 後，即成為許多人學習瞭解中國歷史的重要讀本，受到廣大讀者群的喜愛與推崇，至今已累計銷售近13萬本。為配合現今讀者閱讀習慣，今年聯經出版公司重新打字排版，將原來舊版西式橫排改為中式直排，並全面進行內文校訂，改版同時獲得王汎森（中央研究院院士）、李孝悌（香港城市大學中國文化中心主任）、黃進興（中央研究院院士）鄭重推薦！

為什麼稱為「中國大歷史」？黃仁宇曾說：「我寫的歷史是從技術的角度看歷史，不是從道德的角度檢討歷史。這並不是說道德不重要，而是新社會的道德要靠社會的結構而決定其內涵。」中國過去一百五十年內經過人類歷史上規模最大的一次革命，從一個閉關自守中世紀的國家蛻變而為一個現代國家，影響到十億人口的思想信仰、婚姻教育與衣食住行，其情形無法用尋常尺度衡量。

《中國大歷史》中不只是看歷史人物、事件線性發展過程，而是打破傳統框架，從小事件看大道理，分析長遠的社會層面、經濟結構、組織、制度，眾觀而全面。從中西的比較提示中國歷史的特殊問題。讓歷史的縱橫面向及其影響與來龍去脈，都能清楚的說明中國歷史的發展。

解釋觀點上，黃仁宇秉持他的「大歷史」角度，注重人物與時勢的交互作用，理念與制度的差距，行政技術與經濟組織的衝突，以及上層結構與下層結構的結合。以獨到的歷史眼光，賦予幽遠遼闊的中國歷史一個現代的生命，不但引人入勝，而且發人深省。