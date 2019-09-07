搶攻秋冬旅遊商機 花蓮打造SNOOPY主題迷宮

2019-09-07 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣政府與業界合作，在東大門夜市陽光電城搭建0.6公頃「SNOOPY迷宮」，還搭配互動APP，即起至11月30日開放購票入場，縣長徐榛蔚邀請全國SNOOPY迷一起到花蓮來玩。

縣府表示，早在西元1969年，美國太空總署（NASA）就與SNOOPY結緣，阿波羅10號登月計畫使用的登月艙，被命名為SNOOPY。今年是NASA登月任務50周年，縣府與業界合作推出「SNOOPY花蓮迷宮探險」活動，搶攻秋冬旅遊市場。

主辦單位指出，位於花蓮市東大門夜市旁陽光電城的大型SNOOPY迷宮，是結合地景，以植物製作出來的，是全國目前唯一的SNOOPY主題迷宮，並結合互動APP，在迷宮內掃瞄所有QR Code，挑戰組合火箭並成功發射，讓迷宮更活潑有趣。

此外，現場還有擬真公仔，並展示8米高太空造型SNOOPY汽球，很適合拍照打卡；另有「太空基地」體驗專區，民眾可以穿上太空衣，在主題貨櫃中拍照留念，體驗「登陸月球」的感覺。