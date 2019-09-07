救觀光撒錢 學者：未見有效政策

2019-09-07 12:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 董俞佳 ／台北報導



8月陸客自由行限縮，來台人次較7月減少6.6萬人次，預計9月將較7月下降六成。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因應陸客驟減，交通部推出旅行社融資紓困、遊覽車免汽燃費、秋冬遊第二波補助等一連串補貼方案，被質疑撒錢救觀光。交通部稱是協助業界緊急救急，學者不以為然，指政府一直「救急」，但看不到有效政策。

蔡政府上任後，陸客兩次限縮，這波影響程度最大。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，8月來台陸客人次已經明顯下降，比未限縮時的7月減少6.6萬人次，約減少三成三，預計9月開始大幅減少17.7萬人，對比7月下降六成，11月來台總數預估只剩下目前二成，每月包含團客及自由行人次只有5萬人次。

世新大學觀光系教授陳家瑜表示，面對陸客限縮，政府用最單純的想法認為，只要給錢補助，就對產業、人民有交代，卻不深思觀光產業要怎麼走，補助這麼久、這麼多次，民眾已經無感。

政府沒有改善台灣的觀光體質跟環境，雖然有補助，但產品沒有變好，也沒辦法吸引更多人外出旅遊。

陳家瑜表示，一年多來政府砸人民納稅錢補助，明年要選舉，又推出更多補助，但撒錢都只是一時效果而已，沒有長遠的幫助。

目前業界、學界、人民都不歡迎這樣的補貼政策。假設明年蔡總統當選，兩岸關係勢必沒有好轉跡象，一定會再持續補助下去。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，觀光補助應該是針對天災或特殊變化，且頂多一到三個月是極限，因為會先牽涉到國人旅遊規畫時間跟決策，補助一定要是淡季或遊客不出來的時候。

交通部表示，這次補助只要是挽救產業信心，避免影響領隊、司機、旅遊產業的勞動階級，以免導致失業等更多社會問題。