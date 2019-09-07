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失智者財物剝削案件增 調查：逾半數尚未確診

2019-09-07 13:07中央社 台北7日電

失智症患者逐年攀升，也讓失智者財物剝削問題浮出檯面。民團調查74起失智者財物剝削案件，發現逾半數人遭騙時，尚未確診失智，即便打官司也打不贏，家屬只能認賠損失大筆金錢。

截至去年底，全台失智人口已突破28萬人，根據台灣失智症協會推估，未來將以每年增加1萬人的速度持續攀升，值得注意的是，隨失智人口增加，失智者財物剝削案件也與日俱增。

台灣失智症協會今天召開記者會公布全台失智者財物損失調查報告，台灣失智症協會財物安全小組召集人李梅英表示，這次針對74起失智者財物損失案件進行調查，發現在事發當下，有34人尚未被診斷失智、65人尚未輔助或監護宣告。

進一步調查發現，受害失智者有多達25人遭家屬剝削、詐騙集團17人、朋友或同事10人、商家10人、陌生人10人、金融單位6人、看護4人、法律相關人員1人。

剝削管道方面有24人透過金融單位剝削、買賣21人、借貸16人、理財13人，除了造成失智者動產、不動產損失，也有人身分遭盜用，但僅有24人採取法律訴訟救濟，顯示財物損失往往發生在失智症診斷前，且財物損失可能是失智症早期徵兆。

失智者家屬劉慧芳今天也出席記者會分享慘痛經歷，劉慧芳語帶哽咽地說，她先生自2006年開始出現怪異行為，個性大幅改變、易怒，2008年確診失智症，確診後全家人頓時慌了，根本不了解這是什麼疾病，也不知如何面對。

隨後，劉慧芳的先生被詐騙集團拐騙離家，家中可過戶的動產、不動產被騙取一空，損失新台幣上億元，劉慧芳為此打了10年官司，儘管提出台大醫院和台北榮總醫師的醫師鑑定，家屬也提供上億元流往中國大陸的紀錄，法官仍不採認。

劉慧芳感嘆，10年來除了官司纏身，也不斷在三更半夜接到無聲電話，讓她至今仍在求診精神科，也希望透過自身經歷，讓民眾提高警惕，一旦家人出現失智症前兆就應儘早進行財物規劃。

台灣失智症協會常務理事徐文俊表示，近年失智症關懷專線頻頻接到家屬來電，詢問失智者引發的買賣糾紛、投資理財糾紛、詐騙或家屬爭產等狀況，無奈的是，失智者財物損失時往往沒有監護或輔助宣告，或是尚未確診失智症，無法確認行為發生時失智者的能力，因此法律上經常被判敗訴，只能認賠損失大筆金錢。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興說，失智者在疾病輕、中度的狀況下，判斷能力、記性漸漸喪失，但沒有什麼病識感，不僅容易被詐騙，也曾遇過失智者先後簽財產給不同兒女引發家庭糾紛，身為醫師也經常被要求上法院作證，但即便知道患者現在處於重度失智，也無從證明3年前財物損失當下，究竟有沒有失智。

衛福部長期照顧司副司長周道君說，以往長照對於失智者照顧大多著重在照顧、認知促進等，未來將強化長照人員對於失智者財物安全教育，讓社區照顧人員擔任守門人角色，提醒失智症家屬提高警覺。

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