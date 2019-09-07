搭快捷6號到內灣尖石有好康 中秋連假1段票免費

2019-09-07 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



中秋連假即將到來，新竹縣政府公布市區公車快捷6號「竹東火車站-內灣」中秋連續假期疏運方案，祭出1段票優惠，希望藉此吸引進內灣、尖石等旅客搭乘。另為讓橫山鄉大肚村的高齡民眾方便搭乘，市區公車快捷6號9月9日起增設大肚站。

縣府交旅處表示，每到假日內灣、尖石等遊客都會大增，為了舒緩車潮、提升民眾搭乘大眾運輸意願，縣府推出市區公車快捷6號，中秋連假9月12日起至9月15日止1段票免費，鼓勵民眾出遊儘量搭乘大眾運輸運具，除了節能減碳，也可減少塞車情形，提升遊憩品質。

快捷6號「竹東火車站-內灣」自竹東火車站發車後，行經郵局、台泥前、榮民醫院、橫山、油羅溪橋、橫山鄉公所、南河、攀龍吊橋、內灣大橋等多個停靠點，民眾可下載使用iBus_新竹縣APP，隨時掌握公車動態資訊。

交旅處也指出，由於有民眾反映橫山鄉內有不少上了年紀的高齡長者，需搭市區公車快捷6號到其他鄉鎮就醫，而原有的大肚社區站，與附近住宅區有約500公尺的距離，讓行動不便的長者搭車相當不便，因此增設大肚站讓他們就近上、下車。