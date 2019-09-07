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半夜兩點排隊擠不進600號 「不二坊」蛋黃酥之亂又上演

2019-09-07 11:52聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」，在距中秋節最後的周六，從昨晚就有排隊人潮，記者今天凌晨4時到場直擊，發現人龍已排了200多公尺等著拿號碼牌，許多是代購業者發動的人海戰術，有的則是死忠的顧客，很多人睡眼惺忪，有的甚至躺在地上呼呼大睡，到白天則是豔陽高照，曬到昏頭，為了吃蛋黃酥，受到如此折磨，卻也甘願。

「不二坊（原不二家）蛋黃酥」排隊之亂，每逢中秋節前都會年年上演，由於不接受網購，隊伍則是越排越早、越排越長，限購的顆數卻越來越少，今年只限購30顆，每顆40元，而代購價格卻是水漲船高，過去每顆代購費就要15元到20元，今年一盒15顆原本是600元，一盒賣到1200元還是有人買，代購利潤是原價的一倍，利潤驚人，因此排隊人潮中，估計至少七成是代購者，舉家前往卡位。

由於每年不二坊之亂，顧客大排長排常造成附近店家困擾，也影響周邊交通，常要勞煩警方去維護交通秩序，迭接批評，應付人潮，在中秋節前的9月10日前，上午不營業，從下午兩點半以後才開店，並發號碼牌，讓店家有更從容時間備貨，減少長時間的排隊影響交通與附近店家的出入，也讓顧客少一點罪受。　　　　　　　

不過，店家發放的號碼牌有限，除了有辦法靠著關係走便門的有力人士外，還是得先搶到號碼牌，造成很多顧客或代購者從前一晚就前往排隊，記者今天清晨4時前往直擊，發現隊伍就排了兩百多公尺到永安街與中山路口，人聲鼎沸，椅子卡位的、全家到場、呼朋引伴的，蔚為奇觀，有的滑手機打發時間，有的打盹，有的乾脆躺臥在騎樓上。

來自台中的簡先生與友人一起來排隊，他說，很喜歡不二坊蛋黃酥的口味，從凌晨一點不到就來排隊了，打算買給家人品嘗，就花再多時間也值得；也有一名顧客發出哀鳴，以為半夜兩點來排隊，總可以拿到較前面的號碼牌了，結果連六百名都擠不進去，沒想到大家來得更早。「有那麼好吃嗎？」「為什麼不等中秋後再買」、「別家的口味也差不多啊？」很多人都說就是要有過節的感覺，而且不二坊名聲響亮，送禮比較體面。

排隊最怕有特權、走後門，傳出打著某些有力人士的名號，「就可以買不到幾盒又幾盒」，造成這些人士困擾，這段時間都不敢接電話。

當地民生路派出所員警平時也跟店家相熟，遇到排隊人潮阻塞交通，還得到場維護秩序了，但要幫人買也說不通，但去年不二坊之亂被掛喪燈、潑漆洩忿，最後還是得靠警方破案。

彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，白天豔陽高照，...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，白天豔陽高照，有的撐傘或者頭覆毛巾防曬，十分辛苦 。記者劉明岩／攝影
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彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，今天凌晨排了約...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，今天凌晨排了約兩百公尺等著拿號碼牌。記者劉明岩／攝影
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彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有的顧客累得躺...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有的顧客累得躺在騎樓睡覺 。記者劉明岩／攝影
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彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購。照片／楊語弦提...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購。照片／楊語弦提供
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彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，今天凌晨排了約...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，今天凌晨排了約兩百公尺等著拿號碼牌。記者劉明岩／攝影
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彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，估計有7成是代...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，估計有7成是代購業者。記者劉明岩／攝影
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彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有的顧客累得躺...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有的顧客累得躺在騎樓睡覺 。記者劉明岩／攝影
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中秋節代購蛋黃酥
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