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保護失智者財務安全 長照司說要這樣做

2019-09-07 11:34聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣失智症人口逐年增加。台灣失智症協會107年統計，台灣65歲以上老人逾343萬人，其中失智症就已超過28萬人，約占8% ，即約每12名老人中就有1名失智者。保護失智者的財務安全是需關注議題。

衛福部長照司副司長周道君表示，針對失智者財務安全部分，未來也將加強公務人員與社工師等第一線接觸失智者人員的教育訓練，並串連銀行、警政等單位，加強對失智症財務管理警訊的認識與因應方式，避免其權益受損。

台灣失智症協會法律顧問鄭嘉欣指出，台灣失智人口預估每年增1萬人，所帶來財務安全議題不容忽視。建議主管機關針對醫療、社會福利、金融、戶政、地政、法律、警政等單位，加強宣導失智症財務管理警訊，跨單位合作保護失智症家庭的財產安全。

鄭嘉欣說，希望相關機構上橫向溝通能更明確，如醫事人員可協助疑似失智個案及早確診，並進行財務處理能力評估；社福人員可及早提醒失智者及家屬管理財產，如信託方式；金融、地政、戶政人員須增進對失智症認識，如發現重複申請補發存摺、印章、補發身分證、謄本等，應通知緊急聯絡人，並以警政、法律體系做為最後一道防線，如申請監護人監督制度，來保障失智者財務自主與安全。

周道君表示，政府目前所推的長照2.0等服務中，即包含失智、失能者照護、餐飲、接送等；另外，衛福部今年也在長照預算中編出70億給失智症相關單位。

周道君強調，不是確診失智症才能受保護，只要疑似者就可進入政府照護體系，如共照中心、失智社區等，而以今年統計，除連江縣外，全台各地已布建434個失智據點，相關失智服務計畫至今年7月底，也服務1萬2267人，內容包含緩和失智、家庭照護輔助等。

失智症協會秘書長湯麗玉也提出失智者「走失協尋三不六要」概念，即「不用等、不用跑、不用錢」，親人若失蹤不用等24小時，就近至派出所報案，協尋不用錢；失智者家屬應做好「更新照片、申請愛的手鍊、指紋捺印、索取愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助」等方式，來形成守望相助網絡，讓失智者或長者走失時，發揮協尋功效。

保障失智者人權免於財務剝削策略，台灣失智症協會今舉行研討會。記者簡浩正／攝影
保障失智者人權免於財務剝削策略，台灣失智症協會今舉行研討會。記者簡浩正／攝影
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失智症長照衛福部
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