豪大雨稻田常積水 水稻產區已出現葉稻熱病、白葉枯病

2019-09-07 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



近來不時豪大雨，稻田常積水，部分產區已出現水稻稻熱病與白葉枯病，台南區農業改良場籲請農友加強注意病害，若發現病癥，應立即防治阻止蔓延，以減少損失。

農改場表示，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎，如感染稻穗則造成榖粒不實。

稻熱病於相對溼度高時容易發病，溫度高低變化劇烈時，因水稻的抵抗力降低促使病害更加嚴重。一般在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生，農改場呼籲農友密切注意田間稻熱病，一旦發現應立即施藥防治避免病害擴散蔓延。且勿施用過量氮肥，過多氮肥容易造成植株徒長而葉片柔弱，降低抗病力。

水稻白葉枯病原細菌可由水孔或傷口侵入，常在葉片邊緣形成波浪狀病斑，隨著葉脈往下蔓延，在葉脈兩側形成黃化病斑；另有一種病徵表現在葉片上，病斑初呈暗綠色水浸狀小斑，很快在葉脈間擴展為暗綠色至黃褐色的細條斑，嚴重時條斑融合成不規則形黃褐色至枯白病斑，透光看可見許多半透明條斑。露水未乾時，細菌會溢泌在葉緣水孔形成菌泥，隨人員走動或雨水而傳播。高溫環境下，偶而會發生白葉枯病急速萎凋型病徵，更值得注意。

水稻罹患白葉枯病前可施用6%撲殺熱粒劑進行預防性防治，若田間病害發生，應避免清晨露水未乾前行走於已發病稻株間，施肥或噴藥工作建議儘可能於下午進行。