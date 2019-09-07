失智者財務安全報告 近九成無輔助或監護宣告

2019-09-07 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



隨著台灣失智人口快速增加，失智者財物剝削案件也增多。台灣失智症協會最新案例調查顯示，74名失智者於發生財物損失時，有34人尚未被診斷為失智症，近九成、65人尚無輔助或監護宣告，顯示財物損失可能為一失智症早期易發生的徵兆，但在法律上往往求助無門。

台灣失智症協會建議政府相關主管機關，應針對醫療、社福、金融、戶政、地政、法律、警政等單位，加強宣導失智症財務管理警訊，跨單位合作保護失智者免於被剝削的人權，共創財務安全、生活安心的社會。

台灣失智症協會財務安全工作小組召集人李梅英表示，此次失智者財物損失風險案例調查為全台首次，共收集74份案例，結果發現其中34人發生財物損失或剝奪時，尚未被診斷為失智症，而65人尚無輔助或監護宣告。

而財務剝削來源中，其中近八成來自家屬（25人）、其次是詐騙集團（17人）、友人、金融、看護等；管道則是透過金融服務、買賣、借貸等為主要方式。

調查發現其中50名失智者因此損失動產、16人損失不動產、六人身分被盜用，但卻僅24人採取法律訴訟救濟，可見失智者的財務安全管理，如輔助或監護宣告等措施相當重要。

失智者家屬劉慧芳女士，今也出席分享自身案例。她說，她的丈夫十多年前出現怪異行為，如個性變得易怒、記憶力差、甚至離家，後才知被詐騙組織移轉大筆財產，損失上億元，並被詐騙組織的恐嚇，後四處奔波求診，七年前才確診失智症。雖有法律諮詢並提出訴訟，但因失智認定困難，法律判決結果較為不利。她哽咽說，希望法律能更協助保護失智者，避免誤入詐騙集團圈套。

李梅英說，監護宣告是針對沒有行為能力的患者，可由監護人幫忙管理不動產等財務。輔助宣告是針對仍有部份行為能力者，雖可以自行購買商品，但是對大型投資，以及為遺產分割、贈與、拋棄繼承權等權利時，需要由輔助人同意的情況下才能執行。