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病毒型別不同防重症 台南登革熱家庭群聚檢出第一型

2019-09-07 10:39聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市第21例登革熱本土病例經送疾管署實驗室病毒分析結果為第一型病毒，與今年台南本土病例第二型別不同，該個案的哥哥也被確診感染登革熱，為第23例病例，台南市登革熱防治中心表示，若被不同型病毒病媒蚊叮咬過，可能會導致登革熱重症，致死率超過20％，呼籲民眾加強孳清、進行防蚊。

第21例本土病例為30多歲男性，居住北區雙安里，8月20日起陸續出現發燒、關節痛、肌肉痛、身體四肢出現紅疹及倦怠症狀，8月30日二採確診感染本土登革熱，病毒分析結果昨天出爐，為第一型病毒。該個案的哥哥在8月25日也出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛及倦怠症狀，9月4日二採確診感染本土登革熱，判定為家庭群聚。

防治中心指出，台南市今年首例登革熱本土病例發生後的病例，病毒型別皆為第二型，而此次北區登革熱家庭群聚病例，病毒型別則為第一型，若曾感染過第二型病毒，再遭帶有第一型病毒的病媒蚊吸吮後，即可能導致登革熱重症，致死率會超過20％ ，尤其是有心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的民眾更需特別注意，疑似有登革熱症狀時，應立即就醫進行登革熱快篩，以能早期診斷早期治療，死亡率則可低於1％。

登革熱防治中心呼籲，加強環境及家戶內外的孳清，減低病媒蚊密度是防止登革熱疫情及交互感染最有效的策略。

台南市第21例登革熱本土病例經送疾管署實驗室病毒分析結果為第一型病毒，與今年台南...
台南市第21例登革熱本土病例經送疾管署實驗室病毒分析結果為第一型病毒，與今年台南本土病例第二型別不同。圖／台南市衛生局提供
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