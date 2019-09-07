高含水隱形眼鏡較保濕？ 醫師：戴久像乾掉面膜

2019-09-07 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



民眾選購隱形眼鏡常選擇保水鏡片，希望達到保濕作用，但有上班族在冷氣房裡工作一整天，回家摘除隱形眼鏡卻因太乾澀角膜破損，眼科醫師指出，保水的鏡片會吸收眼睛水分，就像面膜在臉上久了，會緊緊貼住皮膚更難摘下，硬撕下來，眼睛角膜容易受損。

彰化基督教醫院眼科主治醫師陳彥廷說，傳統水膠材質的隱形眼鏡戴起來較沒有異物感，但透氧度較低，須以高含水模式增加透氧度，高含水並非如民眾想像很保濕，反而可能會將眼淚吸到隱形眼鏡，再從眼睛蒸發出去，「就像乾掉的面膜」，但面膜還是平貼臉上，對眼球來說就像吸盤一樣，若長時間配戴，吸盤效應越強，曾有患者硬用棉花棒推動緊黏的隱形眼鏡，造成角膜受傷求診。

在冷氣房和電風扇直吹環境下，蒸發速度較快，眼睛水氣帶走更容易乾澀，若非得在這種環境下，矽水膠材質會好一點，矽水膠隱形眼鏡戴起來質地稍硬，但透氧度可以達3、4倍，因此不需要仰賴高含水，但缺點是容易沾黏油質、蛋白質，清潔時要更注意，價格通常也貴一點。

陳彥廷表示，軟式隱形眼鏡的角度弧度選擇不多，不像硬式可量身訂做，本身乾澀的人，可配合使用人工淚液，潤滑後眨眼幾下會有幫助。

中秋節將至，依往例向眼科醫師求診的患者將會增加，陳彥廷說，除了民眾烤肉接近爐火，眼睛乾澀外，還有許多是因爐火飄出碳粉、粉塵等特殊化學物質造成，隱形眼鏡吸附顆粒狀物質產生刺激，而有過敏性結膜眼等病症，甚至會嵌進角膜撥不下來。