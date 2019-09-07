恆春半島大雨特報 低壓帶影響至下周一

2019-09-07 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，低壓帶影響，易有短時強降雨，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。