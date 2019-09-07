周末慎防劇烈天氣 吳德榮：下周有颱風發展跡象

2019-09-07 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，玲玲颱風加速北上，今天將侵襲北韓；法西颱風將沿太平洋高壓邊緣，向西北撲向日本，明天、下周一侵襲日本本州，有相關行程，應注意其影響。

他說，劍魚殘餘的水氣受西南風導引，向東北輸送，逐漸接近台灣，中南部會受到比較大的影響。今天上半天北台灣有空檔、為多雲時晴，中南部則有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，午後降雨範圍擴大；應注意氣象局的特報。北部23至34度、中部23至34度、南部23至34度、東部23至35度。

明天、下周一各地皆有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率，尤其在午後；中南部仍有發生劇烈天氣及較大降雨的機率；應隨時注意氣象局的特報。下周二至周四天氣好轉，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。