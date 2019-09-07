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親子共遊孩子免費 教育部推博物館入館優惠方案

2019-09-07 04:56聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

親子共遊科博館、科教館，12歲以下兒童免費參觀！

教育部為鼓勵親子共遊博物館，將學習融入休閒生活，並配合交通部108年度「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，自9月16日起至12月31日止，只要是親子共遊的12歲以下兒童(不含團體參觀)，即享不限次數免費參觀，優惠項目包括國立社教機構常設展廳及部分自策特展，優惠場域包括國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館。

12歲以下兒童免費參觀的自策特展如下：

一、 國立海洋科技博物館：《海科館X故宮海錯奇珍生物特展》、《登陸。作戰-兩棲爬蟲動物特展》

二、 國立台灣科學教育館：《設計我們的世界-科技性別化創新特展》

三、 國立自然科學博物館：《拍岸鯨奇-當鯨豚與人相遇特展》、《愛戀南極-池田宏攝影展》、《百籽千尋-種子特展》、《第4+5屆科學攝影特展-浮光≒謎離》、《百變化學元素週期表150週年特展》、《穿山甲生態特展》、《儀震天下特展》、《電磁視界特展》

四、 國立海洋生物博物館：《水產養殖技職教育職業探索體驗展覽》、《游‧行-海洋生物移動不設限》

教育部表示，此次優惠預估將增加30萬參訪人次，並帶動博物館及周邊餐飲、住宿、賣店及停車場等整體商業效益估計約新臺幣9250萬元。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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博物館親子教育部
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