拚命三郎！寒暑假帶營隊、北中南研習 她應屆考上教甄

2019-09-06 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



機會永遠留給準備好的人！台中教育大學畢業的蔡念筑，大學4年的寒暑假，積極參與各種偏鄉課輔營隊、國際交流，還徵選上教育部的卓越師資培育，大學已累積雄厚的實力，準備教甄期間，她更北中南跑透透，自發性參加各式教師研習座談，增廣視野，吸取大咖前輩經驗。對於應屆就錄取桃園市國小教甄，蔡念筑認為自己「平常就有在累積！」

大學念的是諮商與應用心理系，有別其他同學走上成人諮商體系，一心想當老師的蔡念筑，早早立定目標，她想把輔導原理運用在班級經營，除考取輔導教師證，也具備一般教師證資格，期許自己能帶班，運用諮商專業，接住不同多元背景的孩子。

從大一開始的寒暑假，蔡念筑都會到偏鄉服務，累積教學經驗、口語表達與台風，大一下更參加教育部的卓越師資培育計畫。她回憶，某年暑假，曾到南投爽文國中帶英語營隊，遇到一名常被同學取笑的孩子，看著孩子從用注音符號標註英語單字發音，到最後能上台演英語話劇，還寫英文小卡感謝她，讓她深刻認知到老師的陪伴，能影響孩子慢慢踏出學習的步伐。

蔡念筑說，自己第一志願就是桃園，實習學校也在桃園，主動研習桃園市力推的智慧課堂，學習如何運用創新教學，在教甄複試時，就能適時嶄露對趨勢的掌握與嘗試，為自己加值；為了吸取大咖教育前輩的經驗，她還常跑到外縣市參加教師專業自主研習活動，「報名都要搶，還叫朋友幫忙搶！」

她自認不太會整理教育專業科目的繁雜重點，於是透過練習考古題，從各縣市考題歸納出出題比例、重點，由於各縣市考科略為不同，「建議先找出最想考的縣市，好好分析考題。」寫完考題再認真訂正，就能理出頭緒。