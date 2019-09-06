大樂透2.8億頭獎連12槓 中秋加碼百萬獎金再開出16組

2019-09-06 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



今晚大樂透頭獎2.8億元再度槓龜，創下連12摃紀錄，下期頭獎累積金額預估上看3.2億元。聯合報系資料照片 分享 facebook 今晚大樂透頭獎2.8億元再度槓龜，創下連12摃紀錄，下期頭獎累積金額預估上看3.2億元。另中秋節加碼的百萬獎金，今晚再開出16組，還有65組100萬獎項未開出，將9月10日繼續加開。

台彩晚間表示，這期2.8億元大樂透頭獎仍未開出，已連續12期槓龜，下期頭獎累積金額預估上看3.2億元。另中秋加碼百組百萬獎金，今晚開出16組，總中獎注數為19注，其中13組為單注中獎，3組為2注均分。還有65組100萬獎項未開出，將於9月10日繼續加開。

台彩公司從投注銷售資料中統計發現，中秋加碼活動剛開跑即受到民眾熱烈響應，包牌投注的比例較平日增加約2成，而對中「大樂透」9月3日加開的100萬元獎項的23張中獎彩券裡，有4張採用包牌方式投注，佔所有中獎彩券的近兩成。

台彩表示，包牌投注可提高中獎機率，以民眾接受度最高的入門款包牌7個號碼為例，每次投注金額為350元，對中頭獎或是加開100萬元獎項的機率將提高為原本的7倍，以今天大樂透繼續加開81組100萬元獎項來說，對中頭獎的機率由原本的約1398萬分之一提高為約200萬分之一，對中81組100萬元獎項中任一組的機率也由原本約17萬2640分之一提高為約2萬4663分之一。