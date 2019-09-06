好貴的月餅 4天6案含豬肉月餅入境共罰120萬元

2019-09-06 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



田姓旅客從大陸鄭州攜帶4個含豬肉內餡的月餅返台，被海關查獲送防檢局開罰20萬元。每個月餅付出5萬元代價，可能創下史上最貴紀錄。圖／關務署台北關提供 分享 facebook 中秋節將至，不少民眾會攜帶月餅返台。海關在中秋節前夕針對含豬肉月餅加強查緝，自今年9月1日至9月4日止，僅短短4天，就又查獲旅客自中國大陸違規攜帶含豬肉月餅入境共6案，各罰20萬元，顯示仍有部分旅客不清楚相關規定。

目前亞洲地區有中國大陸、蒙古、越南、緬甸、柬埔寨、寮國及北韓等七個國家屬非洲豬瘟疫區，查獲自疫區攜帶豬肉類製品案件，皆移請行政院農業委員會動植物防疫檢疫局依違反動物傳染病防治條例第34條第2項規定裁處20萬元罰鍰。

關務署表示，民眾及廠商輸入豬肉製品等屬防檢局公告應施檢疫的農畜產品，均應先洽防檢局辦理檢疫，且不得以快遞貨物簡易申報通關，以郵遞寄送輸入者應予退運、沒入或銷毀，擅自輸入者最高可處7年以下有期徒刑。

另外，旅客未申報攜入應施檢疫物品一經查獲，依檢疫法規最高可處100萬元罰鍰，呼籲國人務必遵守規定，以免觸法。

關務署最後表示，為防範非洲豬瘟，海關持續以新聞稿、臉書及港口機場各電子看板播放影片，透過各種管道向國內外旅客宣導防疫。

關務署呼籲民眾切勿以郵寄、快遞方式進口或攜帶含豬肉月餅入境，並請親友不要郵寄或以快遞方式寄送含肉中秋月餅。倘收到疫區親友寄送的月餅，關務署提醒，務必確認是否含有肉製品，如有含肉製品，民眾應主動向海關誠實申報或送請檢疫單位銷燬。