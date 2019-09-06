差1週解除警報 高雄市登革熱疫情死灰復燃

2019-09-06 20:09 中央社 台北6日電



疾管署今天表示，高雄市登革熱疫情嚴峻，原長達3週未出現新病例，再過1週即可解除警報，不料疫情死灰復燃，今天又一確診本土病例，也是高市今年首例第1型病毒。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿說明疫情。疾管署副署長羅一鈞受訪表示，高雄市今年以來出現的登革病毒型別以第2型、第4型為主，最後一次疫情出現在左營區和仁武區，且已有長達3週沒有出現新病例，只要維持到12日，高雄市登革熱疫情將可暫告一段落。

眼看警報解除在即，如今又冒出高雄市今年以來從未出現過的第1型，和之前的疫情無關，代表社區當中可能有隱藏境外移入個案，疾管署將持續監測至10月6日，並進一步比對了解病毒是來自柬埔寨還是越南。

羅一鈞說，這次新增的個案，是家住苓雅區凱旋里的50多歲男性，近期無出國史。5日出現發燒及關節痛症狀並於當日就醫，經登革熱NS1快篩陽性由醫院通報，今天檢驗確診感染登革病毒第1型，目前個案仍住院防蚊隔離中。

依高雄市政府衛生局疫調，個案沒有慢性病史、但民國104年11月曾罹患登革熱，活動地點以凱旋里住家為主，平日在苓雅區武廟市場附近購物及用餐，每日下午至苓雅區文化中心及鳳山區衛武營公園散步。

高雄防疫團隊考量苓雅區多里預計7、8日舉辦中秋晚會，為避免登革熱疫情透過人潮聚集方式擴散，苓雅區級指揮中心第一時間成立前進指揮所，展開擴大疫調採檢釐清感染來源，並針對大型集會點加強病媒調查及動員周邊里別地毯式孳生源檢查暨防治工作。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計80例本土登革熱病例，高雄市52例、台南市24例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例；另有368例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

高雄市的52例，分布9個行政區、23個里，其中20個里已解除疫情警報。目前處於監控警戒期為仁武區(五和里)、左營區(新上里)，以及今日新增苓雅區(凱旋里)，將分別持續監控至9月10、12日，以及10月6日。

疾管署表示，依氣象預報資料，週末受低壓帶影響中南部地區易有局部大雨或短暫陣雨發生，提醒民眾雨後應加強環境巡視，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。(編輯:孫承武)