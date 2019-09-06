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2500大學生當數位學伴 視訊教學啟發學童學習動機

2019-09-06 19:33聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

數位讓學習無遠弗屆。教育部推動數位學伴計畫，鼓勵大學生擔任大學伴，運用數位工具與學童線上交流、陪伴學習。今年有2500個大學生參與計畫，範圍包括17縣市、120所國民中小學或數位機會中心，計1654名學童受惠。教育部今舉行頒獎典禮，表揚優秀的帶班老師和大學伴共65名。

教育部說，數位學伴計畫透過線上即時一對一陪伴與學習，傳遞愛與關懷，並以「生命陪伴生命，生活教導生活」的核心價值，培育大學生自我管理、社會服務與數位關懷精神，提升學童學習興趣與動機。

獲「傑出大學伴」的正修科技大學學生褚鴻文說，他本來在中原大學擔任大學伴，轉學後發現正修也有承接此計畫，決定持續投入。他每次上課都充滿期待，盼望與小學伴遠距離見面。透過上課，他們感情培養、建立亦師亦友的關係，課餘時也分享生活中的點滴。

褚鴻文說，曾有小學伴對他表示：「哥哥，我以後也要像你一樣念正修科大，那麼厲害，才能參加數位學伴。」讓他一度哽咽，告訴自己要成為一個教育工作者，往新的里程碑邁進。

他說，未來會繼續參與數位學伴計畫，將自己的所學、生活經驗分享給小學伴，讓這個種子萌芽，將這份愛與感動分享給其他人。

大學伴為讓小學伴了解課程內容，會透過視訊使用教具來輔助教學。圖／教育部提供
大學伴為讓小學伴了解課程內容，會透過視訊使用教具來輔助教學。圖／教育部提供
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教育部大學生
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