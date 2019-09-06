二甲基乙醯胺恐引發肝中毒 勞動部納入職業病

2019-09-06 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



因二甲基乙醯胺是具肝毒性、神經毒性、生殖毒性、皮膚與眼睛刺激性的有機溶性，作業過程中若防護不甚恐引發肝中毒，勞動部將預告「增列勞工保險職業病種類項目」修正草案，新增「二甲基乙醯胺引起之疾病及其續發症」為職業病項目，草案預告期至11月9日止。

勞動部勞動保險司代理司長白麗真指出，近年醫學發展及勞工安全衛生研究，新職業病種類逐漸被發掘，勞動部每兩年定期檢討修正職業病種類項目，有鑑於二甲基乙醯胺越來越被廣泛運用在合成材料、化纖等行業，2014年榮總也曾發生急性肝中毒案例，這次經台灣環境職業醫學會提案，再經邀集職業醫學專科醫師及相關醫學會等研商後，參採專家所提意見，考量其危害暴露與疾病間因果關係明確，因此新增「二甲基乙醯胺引起之疾病及其續發症」為職業病項目。

勞動部勞動保險司職災保險科長林煥柏表示，二甲基乙醯胺是具肝毒性、神經毒性、生殖毒性、皮膚與眼睛刺激性的有機溶劑，在化學纖維產製、石油加工產品及製作藥品會用到，若長期暴露，皮膚會受刺激性、神經毒性，也恐怕影響未出生胎兒的生殖能力，二甲基乙醯胺病症納入職業病後，若有勞工因二甲基乙醯胺中毒，可不需經過鑑定即可申請傷病給付或失能給付。