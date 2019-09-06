高雄本土登革熱疫情「延畢」苓雅新闢第一型病毒戰場

2019-09-06 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄本土登革熱又死灰復燃，睽違3周再次出現新病例，疾管署今下午公布，高雄新增一例本土登革熱確診，為苓雅區凱旋里50多歲男性，是高雄首例感染登革熱病毒第一型個案，這也導致原訂9月12日可解除全市本土登革熱疫情期望落空，將延期觀察至10月6日，若期間無新個案在冒出，高雄市才能正式從本土登革熱疫情中「畢業」。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案9月5日出現發燒及關節痛症狀並於當日就醫，經登革熱NS1快篩陽性由醫院通報，於今日檢驗確診感染登革病毒第一型，與高雄市今年本土疫情型別第二型、第四型不同。目前個案仍住院防蚊隔離中。

個案近期無出國，平時活動地包括苓雅區凱旋里住家、鳳山區衛武營及苓雅區正言里，依其發病日及活動史研判，其於住家或活動地周邊社區感染的可能性較高。近期境外移入個案中，病毒型為第一型者多來自柬埔寨、越南，目前本土登革熱病例中，台南及新北市中和、永和都有第一型病例，但個案無前往外縣市，將進一步釐清可能感染源。

衛生單位於9月5日接獲通報後，即前往個案居住地完成孳生源檢查與噴霧罐噴藥作業，預計9月7日執行苓雅區凱旋里社區緊急噴藥防治。氣象預報資料指出本周末受低壓帶影響，中南部地區易有局部大雨或短暫陣雨發生，疾管署再次提醒，雨後應澈底清除積水容器，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。