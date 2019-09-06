親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

蔡壁如接受專訪 鬆口柯文哲99%不選2020

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

高雄本土登革熱疫情「延畢」苓雅新闢第一型病毒戰場

2019-09-06 18:44聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄本土登革熱又死灰復燃，睽違3周再次出現新病例，疾管署今下午公布，高雄新增一例本土登革熱確診，為苓雅區凱旋里50多歲男性，是高雄首例感染登革熱病毒第一型個案，這也導致原訂9月12日可解除全市本土登革熱疫情期望落空，將延期觀察至10月6日，若期間無新個案在冒出，高雄市才能正式從本土登革熱疫情中「畢業」。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案9月5日出現發燒及關節痛症狀並於當日就醫，經登革熱NS1快篩陽性由醫院通報，於今日檢驗確診感染登革病毒第一型，與高雄市今年本土疫情型別第二型、第四型不同。目前個案仍住院防蚊隔離中。

個案近期無出國，平時活動地包括苓雅區凱旋里住家、鳳山區衛武營及苓雅區正言里，依其發病日及活動史研判，其於住家或活動地周邊社區感染的可能性較高。近期境外移入個案中，病毒型為第一型者多來自柬埔寨、越南，目前本土登革熱病例中，台南及新北市中和、永和都有第一型病例，但個案無前往外縣市，將進一步釐清可能感染源。

衛生單位於9月5日接獲通報後，即前往個案居住地完成孳生源檢查與噴霧罐噴藥作業，預計9月7日執行苓雅區凱旋里社區緊急噴藥防治。氣象預報資料指出本周末受低壓帶影響，中南部地區易有局部大雨或短暫陣雨發生，疾管署再次提醒，雨後應澈底清除積水容器，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

今年截至目前國內累計80例本土登革熱病例，為高雄市52例，分別為三民區37例，前鎮區、鳳山區及左營區各3例、苓雅區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及仁武區各1例、台南市24例，為東區9例、中西區4例、南區及安南區各3例、北區2例，永康區、左鎮區及新化區各1例、新北市2例則是中和區、永和區、桃園市中壢區及台北市大安區各一例。

疾管署防疫人員前往高雄市苓雅區個案住家周邊進行病媒孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員前往高雄市苓雅區個案住家周邊進行病媒孳生源查核。圖／疾管署提供
分享

登革熱疫情
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

今年第2次查獲食材逾期 中壢知名烘焙坊挨罰30萬元

2019-09-06 18:50

影／救觀光！百億融資再遊覽車免汽燃費 交長：治標治本

2019-09-06 16:13

政府利多救觀光產業 業者：得到的遠比不上失去的

2019-09-06 12:36

夫妻政治立場不同常爭吵 怎麼辦？

2019-09-06 15:48

睽違16年！首批泰國鮮果山竹今空運來台

2019-09-06 11:57

配合秋冬國旅補助 台鐵推66折、7折優惠票

2019-09-05 14:17

影／大雨下不停 苗栗杭菊災損至少3成

2019-09-05 13:54

交通部擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者：換我們抗議

2019-09-06 11:32

想發大財嗎? 威力彩頭獎中秋加碼 今晚上看3.2億元

2019-09-05 16:33

【食力】垃圾食物之首？速食真的不營養健康嗎？

2019-09-06 11:21

4台冷氣暑假吹24小時沒關 收到電費讓她「懷疑人生」

2019-09-06 10:43

2500大學生當數位學伴 視訊教學啟發學童學習動機

2019-09-06 19:33

二甲基乙醯胺恐引發肝中毒 勞動部納入職業病

2019-09-06 18:46

關鍵面對論壇 生死議題大對話

2019-09-06 16:54

想吃再等等！首批鮮果山竹抵台未達檢疫標準不得輸入

2019-09-06 15:54

小新電影導演票房保證《生日幻境》今上映 隱藏彩蛋小新迷超驚喜！

2019-09-06 15:44

Uber陳情盼執法延長 計程車：延長就上街抗議

2019-09-06 15:33

國強嶺爆三例她臉腫成包子 竟是中和屈公病群聚新病例

2019-09-06 15:30

原來如此！鯨豚擱淺頻仍 學者：鯨豚體組織銀鎘增加

2019-09-06 15:01

書店募款24小時內將達標 林榮基內心撼動盼致謝

2019-09-06 14:47

遭質疑未急救失聯移工致死 竹山秀傳：到院無生命跡象

2019-09-06 14:46

隆鼻手術失敗失明 網紅「冒牌生」細述走過低潮心聲

2019-09-06 14:46

空汙增加黃斑部病變？醫師：尚需科學驗證

2019-09-06 14:39

暴露CO、NO2高空汙環境 黃斑部病變增加

2019-09-06 14:37

睽違16年 泰國鮮果山竹台灣吃得到了

2019-09-06 14:33

交通擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者不滿嗆上街

2019-09-06 14:26

轉型困難重重 代僱駕駛赴交部抗議

2019-09-06 14:25

掀起全台舊照風 林右昌妹「查理宛豬」辦個展

2019-09-06 14:13

政府救觀光再拋利多 遊覽車免徵汽燃費1年

2019-09-06 14:12

在嘔吐的邊緣試探！十大最惹人厭的水果竟然是它們

2019-09-06 14:07

桃市2家烘焙坊食材原料逾期 衛生局開罰至少6萬元

2019-09-06 14:06

長照司長祝健芳接任 民團：社家署出身有助推長照

2019-09-06 13:45

回響／北海岸立槳衝浪業者將列管 只要收費就得報備

2019-09-06 13:41

自殺者有8成是憂鬱患者 醫：陪伴安慰謹記4不原則

2019-09-06 13:40

小心挨罰！電動自行車改車、超速都不行

2019-09-06 13:05

從破百體重半年減24公斤 他靠兩件事瘦下來

2019-09-06 12:32

去年全國農業會議結論落實哪些？上網看得見

2019-09-06 12:30

秋節至東南亞要留意傳染病 健康防疫小撇步報你知

2019-09-06 12:24

空汙老年黃斑病變機率高？ 眼科醫師：需科學性驗證

2019-09-06 12:21
看更多

熱門文章

4台冷氣暑假吹24小時沒關 收到電費讓她「懷疑人生」

2019-09-06 10:43

肯德基到底輸麥當勞哪裡？ 速食愛好者分析背後關鍵

2019-09-05 20:36

睽違16年！首批泰國鮮果山竹今空運來台

2019-09-06 11:57

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

吳德榮：雙颱不侵台 周末防劇烈天氣

2019-09-06 08:04

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

陸客不來 林佳龍：10月起遊覽車免徵1年汽燃費

2019-09-06 10:06

你是土鳳梨派還是冬瓜派？全台20大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 13:31

月子中心1晚6500元 妻堅持貸款住滿28天引論戰

2019-09-06 16:25

從破百體重半年減24公斤 他靠兩件事瘦下來

2019-09-06 12:32

國旅補助加碼拍板 小確幸好複雜

2019-09-05 23:51

交通部擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者：換我們抗議

2019-09-06 11:32

影／上月底台鐵佳冬站號誌故障 自強跟區間車險追撞

2019-09-06 09:36

每日星座運勢／獅子財旺回報在眼前 放下嚴肅面孔

2019-09-06 00:00

想吃再等等！首批鮮果山竹抵台未達檢疫標準不得輸入

2019-09-06 15:54

我的經驗／假日運動員 膝蓋走出問題

2019-09-05 23:23

全台「最美」全聯台中登場！ 賣場+打卡咖啡廳全新複合式空間

2019-09-06 16:26

影／感動！漁民助小海豚脫困 母海豚躍出水面道謝

2019-09-06 11:14

林佳龍再出招 百億融資信貸 紓困旅宿業

2019-09-05 23:49

【女性心聲】綠月／不標準，你會愛我嗎？

2019-09-06 06:00

回響／立槳衝浪意外頻傳要管了 帶團者違者最重罰15萬

2019-09-06 09:16

沒看錯！這真的是ORIS！Pro Pilot X飛行概念詮釋全新鏤空機芯

2019-09-05 22:47

政府頻撒錢 學者：一切為選舉

2019-09-05 23:51

奇萊登山口 拍到水鹿了

2019-09-05 23:58

【為母心情】夏客／最美的聲音

2019-09-06 06:00

星馬印尼汶萊入境 今起行李100%檢查

2019-09-06 00:03

金葉名氣餅插旗新北進駐板橋車站 鮮蝦名氣餅這三天超殺價只要15元！

2019-09-05 21:06

注意簡訊！9月20日 有模擬強震發生國家級警報

2019-09-06 09:18

87％小三沒發現！臭男人10大「隱渣」卑鄙手段

2019-09-06 14:15

名字有「月」或「秋」 飯BAR免費招待「可以喝的月餅」慶中秋

2019-09-05 21:45

自殺者有8成是憂鬱患者 醫：陪伴安慰謹記4不原則

2019-09-06 13:40

影／剩一個月就開罰 Uber代僱駕駛抗議交部官員認知差異大

2019-09-06 11:28

政府利多救觀光產業 業者：得到的遠比不上失去的

2019-09-06 12:36

27項職缺！長榮文苑酒店年底營運 徵才活動應徵踴躍

2019-09-06 13:43

掀起全台舊照風 林右昌妹「查理宛豬」辦個展

2019-09-06 14:13

全台唯一「綠色麻辣鍋」又麻又香！穿「綠色衣服」吃青花驕 限時免費送鍋底

2019-09-06 11:42

【食力】垃圾食物之首？速食真的不營養健康嗎？

2019-09-06 11:21

【我愛一個人煮-80】太陽臉／蜜汁豬肉乾

2019-09-06 06:00

原來如此！鯨豚擱淺頻仍 學者：鯨豚體組織銀鎘增加

2019-09-06 15:01

書店募款24小時內將達標 林榮基內心撼動盼致謝

2019-09-06 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top