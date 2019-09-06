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關鍵面對論壇 生死議題大對話

2019-09-06 16:54聯合報 記者韋麗文╱即時報導

國內等候器官人數逼近萬人，是歷年來最高的紀錄，器官捐贈議題在國內已是刻不容緩的迫切，昨天中華基督教福音協進會舉辦一個國內少見的生死討論論壇。夏昊霝牧師說，人無法阻止死亡，要面對生命的正常。松慕強牧師也說，人是向死而存有的。

由中華基督教福音協進會舉辦、iM行動教會、標竿教育基金會協辦的「關鍵面對論壇」，進行「尊嚴而終遺愛而生：教會與社會的生死對話」，夏昊霝指出，關鍵面對是針對未來3到5年後社會將發生，卻尚未定義的事，提出教會的討論。目前社會對「生」與「死」的概念不斷轉變，教會聽得到大眾在生死之間的需求嗎？關鍵面對論壇邀請不同領域的學者、牧者，探討社會的生死價值轉變、當代生死議題。

南華大學教授魏書娥指出，社會變遷快於文化，因此產生文化遲滯，人們不知道怎麼去面對外在快速的變化。戰後嬰兒潮的這群人將老去，2020年將正式是以老年人口為主的社會，死亡場所將從家裡轉為醫院，大家卻還是避談死亡，應該要思考「死是一種病，還是一種正常呢？」

死亡的樣態非常多，可能包括自然死亡、病死、安樂死、自殺等，醒報副編輯邱慕天指出，安樂死euthanasia原文中的eu是源自希臘文，意思是「 好」，thanatos則是表示「死亡」，他認為，好死是在愛的環境下，沒有痛苦，可完成心願、遺愛等等。但是上帝殉教過程並非好死，唯一做到把愛留下。

自殺率節節高升，連人生勝利組的台大新生調查，不少人有輕生念頭。著有「生死神學」的台灣神學院助理教授魏連嶽認為，自殺是當生的恐懼勝過於死的可怕，在台灣，自殺於1997年首次進入十大死因排行榜，2005年有超過四千人自殺身亡。教會應學習如何安頓遺族的身心，也不去定罪自殺的人。

公視「生死接線員」製作人楊中天，也是基督教友的他說，製作該劇時，發現許多人無法接受器官捐贈，是因為擔心身體受到損壞。雖然基督徒認為「肉體不重要，生命才重要。」但使徒信經中卻相信「肉身復活」，耶穌受難、復活後，不管手上的釘痕及被刺傷的肋膀都依然存在；如果鼓勵器捐，民眾會擔心將來復活時的生理狀態為何？因此產生心理的矛盾。

魏連嶽認為，在天堂時，是靈的存在，每個靈會有差異性，因此不論是否器官捐贈，選擇土葬、火葬，上帝會認得每個人。楊中天也分享一則故事，一名失去兒子的母親，在參加器官捐受贈聚會時，突然走向一名年輕男子的身旁，對他說，「我感受到我的兒子的心臟在你身上」，令現場的人都為之動容。

對於人害怕死亡，松慕強引用海德格的話指出，人是「向死存有的」(Being-towards-death)，意思是當人意識到自己終將一死時，就會深刻反思自己生命的意義。

夏忠堅牧師說，對於生、死、復活，我們所知有限，就像是用毛毛蟲的思緒，很難去想像蝴蝶。提出死亡的議題，不是要告訴答案，而是要來面對。

器官捐贈移植登錄中心執行長暨長庚泌尿及腎臟移植科醫師江仰仁指出，國內等候器官移謢的病人已經達到9996人，即將破萬，而且等候的人沒有最高，只會更高。身體是神的賞賜，我們必須珍惜與善用，但肉體的生命是短暫的，終會過去。身為基督徒，他認為，人到天堂時，已經不再需要肉身與器官，天堂自然豐足。

關鍵面對論壇提出罕見的生死話題，引發牧養的高度關心，圍繞著臨床經驗豐富的江仰仁頻頻發問，盼能引領國人更深度認識死亡與遺愛人間。

福音協進會舉辦關鍵面對論壇。（從左至右，夏忠堅牧師、松慕強木師、江仰仁醫師、夏昊...
福音協進會舉辦關鍵面對論壇。（從左至右，夏忠堅牧師、松慕強木師、江仰仁醫師、夏昊霝牧師、魏連嶽助理教授、邱慕天老師、潘美惠牧師、魏書娥教授、楊中天製作人）攝影／王柏芸
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福音協進會舉辦關鍵面對論壇。（從左至右，夏忠堅牧師、松慕強木師、江仰仁醫師、夏昊...
福音協進會舉辦關鍵面對論壇。（從左至右，夏忠堅牧師、松慕強木師、江仰仁醫師、夏昊霝牧師、魏連嶽助理教授、邱慕天老師、潘美惠牧師、魏書娥教授、楊中天製作人）攝影／王柏芸
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器官捐贈安樂死
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