李鴻源新書要台灣面對真相 跨黨派政治要角同步推薦

2019-09-06 16:51 聯合新聞網 台北訊



治水專家、前內政部長李鴻源將出版新書《台灣必須面對的真相》，獲台灣政壇多位重量級政治人物掛名推薦。李鴻源發揮專業，在書中批判不分藍綠，理性剖析時政，並提出確切可行的解方，是每一位總統候選人必看的政策寶典。

新書於2019年9月5日起各大網路書店開放預購，9月11日（三）下午將舉辦新書發表會，歡迎關心台灣國策與社會發展的讀者共襄盛舉。每位總統參選人，都該看的國策建言繼2014年引起話題的《台灣如何成為一流國家》（時報文化出版）之後，李鴻源再度以其專業，盤點當前台灣即刻必須面對的15項課題。從節能減碳、能源政策、永續企業，到水土資源等災難應變方針，再擴及人口結構和人才教育多重面向，全面體檢國策盲點，並提出迫切緊要的政策建言。

超越政黨顏色！跨黨派總統候選人共同推薦選舉將近、政壇煙硝味十足，但李鴻源的新書卻罕見地「跨越顏色」，不僅超脫藍綠，更獲得宋楚瑜、王金平、郭台銘、柯文哲、韓國瑜、施明德、陳冲、張善政等多位政治人物一致推薦。

李鴻源也在自序中強調：「我建議有意參選總統的候選人，不分藍綠，要先把台灣的問題看清楚，把國際的局勢看清楚。」本書揭開眾人不願面對的真相，也是寫給每位總統候選人的國策錦囊，提出客觀、可實踐的施政方向。新書9/5網路預購，9/11簽書會搶先曝光精彩內容日前李鴻源的臉書粉絲專頁貼出新書預告圖，即獲近萬讚好評、數百則留言與踴躍分享，眾人引頸期盼。新書《台灣必須面對的真相》（時報文化出版）將於2019年9月5日（四）零時起，在博客來、誠品、金石堂、讀冊和時報悅讀網等網路書店開始預購。