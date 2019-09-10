聯合新聞網歡慶20周年 多重豪禮大FUN送！

2019-09-10 10:00 聯合新聞網 台北訊



聯合新聞網（udn.com）20周年了！為歡慶20歲生日及回饋長期支持的用戶與粉絲，即日起至9月30日止，聯合新聞網的會員、APP和FB粉絲團等服務，有一系列周年慶抽好禮活動，並大手筆準備總價值超過50萬的豪禮，包括咖啡機、Dyson 吹風機、米家掃地機、家樂福禮券、全聯禮券，只要參加活動，就有機會周周抽好禮，還能把最夯的Gogoro 3電動車騎回家！

聯合線上執行長孫志華表示，聯合新聞網自1999年9月開站至今邁入20周年，網站為因應世代潮流，內容服務不斷創新多元，流量更是屢創佳績並勇奪全台第一名新聞網站，感謝用戶一路以來的支持和相挺。因此，在20周年慶時，特別舉辦系列抽獎活動，期待與廣大用戶和粉絲一起同歡慶祝，一同邁向下一個20歲的里程。

本次聯合新聞網的20周年慶抽好禮系列活動即日起開跑，持續到9月底結束，共有三個系列慶祝活動，包括《20有你一路相挺》會員限定活動、《20有你粉讚有禮》FB粉絲團按讚活動，以及《20有你好友召集令》APP下載活動。

特別的是《20有你一路相挺》會員活動，集結聯合報系四網站串連同慶，包括聯合新聞網、有．設計 uDesign、udn買東西及udn售票網，活動盛大獎項豐富。只要你是udn會員，就可開始你的拼圖尋寶任務，一個會員帳號可完成一張賀卡拼圖，每找到一片拼圖，就可以開啟一個禮物盒，當蒐集完成四片賀卡拼圖，即可獲得抽獎機會！獎項有Gogoro 3電動車、EMA 電動自行車、無線藍牙耳機、Moshi 無線充電盤、全聯禮券...等眾多好禮。

《20有你一路相挺》會員活動，集結四網同慶，準備眾多抽獎好禮，要與網友同歡慶祝！ 分享 facebook

每天關注聯合新聞網的粉絲好友，絕對不要錯過《20有你粉讚有禮》FB 粉絲團活動，只要按讚加入粉絲團→公開分享活動→到指定貼文留言，就能周周抽咖啡機、Ｄyson 吹風機、米家掃地機...還要加碼再把 Gogoro 3送給你！

到《20有你粉讚有禮》FB 粉絲團活動按讚，就能周周抽好禮，把Gogoro 3和多項高質感家電帶回家！ 分享 facebook

另外，愛滑手機的朋友們，從 9/16 起只需動動手指頭，下載並開啟 udn News APP，前往《udn 好友召集令》活動網站，填寫基本資料就有機會把全聯 500 元禮券、7-11 200 元商品卡帶回家，還準備熱門飲品天天請你喝！

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《20有你一路相挺》https://event.udn.com/20th/

《20友你粉讚有禮》event.udn.com/20thfb