想吃再等等！首批鮮果山竹抵台未達檢疫標準不得輸入

2019-09-06 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



睽違16年，首批泰國鮮果山竹今天上午7時10分搭乘泰國航空TG634班機空運來台；但抵達桃園機場後，進行各項防檢疫檢查，由於這批泰國山竹的包裝方式，不符合我國的防檢疫要求，因此山竹不得輸入，防檢局並沒有放行。

農委會防檢局植物檢疫組組長陳子偉證實，這批鮮果山竹依照規定，可以採用兩種方式包裝，一是以棧板整盤打包裝運，且以網孔小於1.6毫米的防蟲紗網包覆，要使用能完全防止蟲害入侵的材料，把貨品全面密閉包覆，封口處應該要用具有流水編號、且無法重複使用的封條封妥。

陳子偉表示，第二種方式，則是以密閉式的貨櫃裝運，櫃門上應該要簽封，也就是需要打封條，且要在檢疫證明書上，註明貨櫃號碼以及封條號碼。

陳子偉說，這兩種包裝規定，擇一採行，但可惜的是，這首批抵達台灣的山竹，這兩種方式都沒有符合，並沒有用防蟲網或塑膠袋蓋起來，開口處也沒有封條，因此這批山竹防檢局並沒有放行，不得輸入台灣，業者可以選擇退運或銷毀。

防檢局也在第一時間，把這樣的結果告知泰國的檢疫人員，提醒包裝部分需要特別留意。

首批來台的山竹數量僅一公噸，是循泰國外銷日本的「蒸熱」模式去除木瓜果實蠅與楊桃果實蠅，經過我國防檢局的檢疫官前往泰國確認後，今正式核准來台，可惜包裝未達我國防檢疫標準，並未輸入台灣。