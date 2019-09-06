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Uber陳情盼執法延長 計程車：延長就上街抗議

2019-09-06 15:33聯合報 記者侯俐安╱即時報導

針對交通部因Uber司機今日陳情，以來不及在10月6日執法緩衝期內通過計程車駕駛執業登記證考試，研議再延長汽車運輸業管理規則第103條之1執法期限一事，台灣計程車產業發展聯盟下午發出新聞稿指出，交通部先前已給Uber四個月緩衝期，現在大可協調監理單位加開考試場次，交通部若在法規外給予緩衝期，全台九萬名計程車駕駛將再上街向總統請願。

計程車也發表聲明表示，一、片面延長執法緩衝期形同公權力棄守，汽車運輸業管理規則第103條之1已於今年六月生效，Uber 現行以派遣租賃車充當計程車載客之行為已屬違法，當時考量Uber司機轉業問題也在法規中明訂4個月執法緩衝期，早已給予轉業合法之合理期限。若交通部片面宣布延長緩衝期， 除有違法問題以外，形同政府公權力棄守，鼓勵非法營業者藉口不受法律規範。

二、 建請交通部協調加開考試場次，勿開法令後門。業者表示，縱認Uber司機主張考試不及屬實，但僅需加開考試場次及增加每場次應考人數即可解決，也只會增加行政協調及部分經費，甚至可以協調民間公、工、協會協 助共同辦理即可解決，何以需要以違法放寬執法期之方式處理？當初規畫四個月緩衝期即已考量計算過Uber司機轉業考試的需求，何以Uber司機前三個月不積極參加考試或反應場次不足，而在最後一個月才藉口延緩執法？此舉顯屬託辭， 也請交通部不要自我打臉。

三、 Uber技術性杯葛拒絕合法納管，藐視台灣法規。業者指出，Uber在倫敦及歐洲等地依照當地法規申請運輸派遣執照，2017 年甚至因為性侵 及管理問題嚴重，還曾被倫敦市政府撤銷營運執照，後來Uber CEO 出面道歉承 認錯誤，並承諾改善之後才又取得暫時的營運許可，可見Uber在其他國家願意 申請派遣執照，但台灣Uber卻故意一再假借資訊帄台的理由拒絕申請網約車派 遣業執照，關鍵的因素是不願意接受納管及公帄地承擔運輸業責任，這明顯是藐 視台灣法規及公權力的行為!Uber 司機今天更以考試不及為由要求延緩法規執法期限。

此例一開，政府公權力崩盤，所有無照執業之律師、密醫或非法業者都 可以主張「來不及取得證照」所以政府應再給予執法緩衝期不得處罰無照營業行 為，法律規範的意義何在？交通部未能跟上美國及歐盟政府開始嚴格規範Uber的腳步，反而想要以出賣公權力及政府誠信的方式向非法業者妥協？那以後非法業者都藉口來不及取得執照就能獲得法規豁免？

計程車聯盟表示，若交通部確定要以此違法且毫無正當性之理由延長Uber非法營 運之保護傘，全台九萬名計程車駕駛將上街向小英總統請願，表達基層駕駛對政府缺 乏誠信且掩護非法業者害死合法司機的最大抗議。

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