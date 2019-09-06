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國強嶺爆三例她臉腫成包子 竟是中和屈公病群聚新病例

2019-09-06 15:30聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

衛福部疾管署本月4日才剛公布新北市中和區發生國內首起本土屈公病群聚感染事件，今爆又有民眾在疫情熱點的國強嶺步道遭感染。疾管署今公布，新北市又增一例本土屈公病確診個案，其有國強嶺菜園種菜習慣，目前國強嶺屈公病群聚已累積3例，已封閉其周邊8條步道入口至少封至月底，每天也會安排轄區員警定時巡邏，民眾切勿擅闖。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案為居住中和區內南里60多歲女性，9月2日因眼眶、臉部腫脹至皮膚科診所就醫，但醫師研判是皮膚有細菌感染，9月3日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐症狀，正好碰上防疫人員清除孳生源家訪，婦人主動反應有症狀被建議就醫採檢，醫院於9月4日通報屈公病，同日出現結膜炎及手關節腫脹疼痛，經檢驗確診。

個案近期未出國，平時活動地以住家、國強嶺菜園及景福里和平黃昏市場為主，由於其住家與中和區前兩名個案住家相近，且發病前經常至國強嶺菜園活動，研判其於國強嶺步道周邊感染的可能性較高，為同一起群聚。羅一鈞說，目前個案症狀已改善在家休養，同住家人無疑似症狀。

羅一鈞強調，衛生單位持續加強群聚個案住家周邊環境噴消及孳生源清除，也會持續對接觸民眾進行症狀監控，社區監測至9月29日，期間中和區民眾若有出現疑似症狀，可至中和區衛生所採檢，另針對已封閉國強嶺周邊8條步道入口，每天也安排轄區員警定時巡邏，籲民眾主動配合衛生單位防治。

羅一鈞指出，該婦人出現眼眶、臉部腫脹等都是少見症狀，過去僅在國外報告見過，推測與病毒感染改變血管通透性有關。其他少見症狀包括頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等。典型症狀包括發燒、皮疹、關節痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝。

另國外曾有新生兒與合併慢性疾病患者因感染屈公病引發嚴重併發症如腦脊髓膜炎與死亡，因此提醒家中有新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。如有疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。

今年截至目前，我國共66例屈公病病例，其中4例為本土病例，均居住新北市，中和區3例、土城區1例；另境外移入病例62例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，7月迄今新增境外移入病例數達55例，感染國家以緬甸最多。

疾管署防疫人員持續加強新北市中和區孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員持續加強新北市中和區孳生源查核。圖／疾管署提供
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新北市中和區再增1屈公病例，衛生局已封鎖國強嶺8條步道。 圖／新北市衛生局提供
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屈公病衛生所
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