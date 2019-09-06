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原來如此！鯨豚擱淺頻仍 學者：鯨豚體組織銀鎘增加

2019-09-06 15:01聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山大學一連兩天舉辦「第三屆亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網年度研討會」，國家海洋研究院與亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網簽署MOU。中山大學海洋科學系主任陳孟仙以「台灣齒鯨身體組織的重金屬生物累積」為題，發表研究成果，發現西太平洋海區已有嚴重的銀、鎘汙染問題，是近年來人類在衣料、清潔劑和衛生用品中，大量使用奈米銀與塑膠製品的結果。

陳孟仙教授研究團隊取得因擱淺死亡的鯨豚體組織，進行重金屬分析，做為全球海洋重金屬汙染的生物指標。研究證實，近年來在西太平洋生長的熱帶斑海豚和瑞氏海豚，體內所累積的銀、鎘濃度都較上世紀來得高，顯示本世紀以來，西太平洋周邊國家高度的工業發展與人口密度的增加，都加速了這區域海洋的銀、鎘汙染。

「檢測鯨豚體組織內的重金屬，可以做為海洋環境汙染的前哨預警。」陳孟仙指出，鯨豚是海洋環境的頂端掠食者，牠們所在的生態地位，如同森林中的老虎及地球上的人類。

陳孟仙表示，海中重金屬的濃度增加百分之百與人類的活動相關。人類在高度文明發展下，大量使用原以為無害無機的重金屬，卻都悄悄地、一點一滴層層累積在擱淺海豚的體組織中，鯨豚默默無聲地、用生命警示人類海洋環境的劣化。應該組織研究團隊，以流行病學般的研究精神，持之以恆追蹤探討，並解讀不幸擱淺的鯨豚所攜帶的諸多大海訊息，以了解海洋及地球的環境品質。

第三屆亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網年度研討會由海洋委員會國家海洋研究院長邱永芳主持，中華鯨豚協會現任理事長楊緯城和創會會長周蓮香多方聯絡，邀集海委會海保署長黃向文、亞洲鯨豚擱淺組織網現任主席Lemnuel Aragones教授、美國大氣總署的資深鯨擱淺處理大師Robert Brownell 教授，泰國水生生物研究中心主任Nantarika Chansue教授，日本鯨豚研究大師Tadasu Yamada教授、英國鯨豚擱淺救援組織網主持Karen Stockin教授，及其他包括台灣在內多達15國專家學者參加。

中山大學舉辦「第三屆亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網年度研討會」，多國學者與會，海洋科...
中山大學舉辦「第三屆亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網年度研討會」，多國學者與會，海洋科學系主任陳孟仙（前排右三）以「台灣齒鯨身體組織的重金屬生物累積」為題發表研究成果。圖／中山大學提供
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鯨豚海豚中山大學
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