原來如此！鯨豚擱淺頻仍 學者：鯨豚體組織銀鎘增加

2019-09-06 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學一連兩天舉辦「第三屆亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網年度研討會」，國家海洋研究院與亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網簽署MOU。中山大學海洋科學系主任陳孟仙以「台灣齒鯨身體組織的重金屬生物累積」為題，發表研究成果，發現西太平洋海區已有嚴重的銀、鎘汙染問題，是近年來人類在衣料、清潔劑和衛生用品中，大量使用奈米銀與塑膠製品的結果。

陳孟仙教授研究團隊取得因擱淺死亡的鯨豚體組織，進行重金屬分析，做為全球海洋重金屬汙染的生物指標。研究證實，近年來在西太平洋生長的熱帶斑海豚和瑞氏海豚，體內所累積的銀、鎘濃度都較上世紀來得高，顯示本世紀以來，西太平洋周邊國家高度的工業發展與人口密度的增加，都加速了這區域海洋的銀、鎘汙染。

「檢測鯨豚體組織內的重金屬，可以做為海洋環境汙染的前哨預警。」陳孟仙指出，鯨豚是海洋環境的頂端掠食者，牠們所在的生態地位，如同森林中的老虎及地球上的人類。

陳孟仙表示，海中重金屬的濃度增加百分之百與人類的活動相關。人類在高度文明發展下，大量使用原以為無害無機的重金屬，卻都悄悄地、一點一滴層層累積在擱淺海豚的體組織中，鯨豚默默無聲地、用生命警示人類海洋環境的劣化。應該組織研究團隊，以流行病學般的研究精神，持之以恆追蹤探討，並解讀不幸擱淺的鯨豚所攜帶的諸多大海訊息，以了解海洋及地球的環境品質。