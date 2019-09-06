遭質疑未急救失聯移工致死 竹山秀傳：到院無生命跡象

2019-09-06 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台灣人權促進會等人權團體指控，一名印尼籍失聯移工去年因肚痛難耐，赴竹山秀傳醫院就醫，同鄉男友因被院方通報逃逸外勞，遭警逮補，之後這名外籍看護也在醫院死亡。對此，竹山秀傳醫院今天發出聲明稿澄清，表示當天病患送來醫院時，就已到院前無生命跡象，醫護人員立即展開急救，尤其現場陪同人員僅簡述這名移工身體不適，並未表明彼此的關係與身分，醫院在無法找到家屬下，才由行政主管協助通報警方處理。

竹山秀傳醫院表示，院方面對病患是否為失聯移工身分，根本無從得知，但當下急救仍持續進行，至於到院前死亡的病患，若急救無效，則需由司法機關進行司法相驗判定死因，醫院僅就病患到院時的狀態，與急救過程提供證明給司法單位相驗參考，對於外界不了解急救過程與事情發生經過，以臆測之詞質疑醫院處置疑似不當，已造成醫院名譽受損。

對於人權團體呼籲應保障無證移工的醫療權，竹山秀傳醫院表示，醫院曾經處理的失聯移工病患，大都是事後才得知他們的身分，而他們在沒有健保身分與沒錢的情況下，醫院也只能盡心力治療，當痊癒出院或被移民署帶離，院方只能獨自承擔積欠的醫療費用，而無法獲得任何補償，但醫院默默承受這樣的責任與壓力，不應受到外界誤解。

對於人權團體對失聯移工權益的關心，竹山秀傳醫院表示，他們可以理解與佩服，但醫院僅能在醫療處置上盡心力，至於法令規範與制度面的問題，非醫院所能處理與回應。