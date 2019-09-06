隆鼻手術失敗失明 網紅「冒牌生」細述走過低潮心聲

2019-09-06 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



網紅作家「冒牌生」2年前因玻尿酸隆鼻手術失敗，右眼失明、鼻子受損，他自覺人生崩毀看不到希望，歷經多次鼻子重建手術，醫生告訴他「現在是最糟的狀況，會慢慢變好的」，他重新振作、調適心情，逐漸找回生活節奏，今天受桃園市衛生局邀請分享心境轉折，勉勵大家面臨低潮要有勇氣、學會轉換心情，並可透過情緒撲滿存錢，努力達成心中願望。

桃園市衛生局今天舉行「同心協力防自殺-愛自己就是1925」記者會，強調每個人都可能遇到低潮與困境，建議運用專線電話、心理諮詢等資源，找出面對困境的方法，衛福部自94年起設置安心專線0800788995，由於號碼太難記，今年7月起新推出1925（依舊愛我）安心專線，7月已經上線，先與原專線號碼並行，預計10月1日起原專線會撤掉，只留1925專線。

網紅「冒牌生」今天也現身說法，談到31歲那年接受隆鼻醫美手術，但卻遭遇手術失敗，臉部被毀容，讓他陷入愁雲慘霧之中，他努力想救回眼睛與鼻子，但右眼迄今仍是失明，鼻子則歷經8次重建手術，醫生過程中安慰他會慢慢變好，一席話給了他很大向前邁進的力量。

「這些是過程，不是結果」，冒牌生說，自己體認現實，但開始相信會努力好轉，過去低潮的日子，失眠、脾氣差、暴飲暴食，母親也相當擔心他的狀況，但他轉念「只剩一隻眼睛看得見，是老天要讓我看到更好的未來」，他鼓勵其他人若面臨低潮，要學會讓自己轉換心情、離開既有環境，人生走走停停有時甚至會倒退走，但轉念「身邊其實到處都是風景」。

冒牌生也建議大家可試著寫下自己的願望清單，像是旅行、運動都可以，若難過地時候，就存一筆錢到「情緒撲滿」，久而久之累積一定金額，就能逐步達成願望，人也能開心起來。