媒合護理資源 亞太護理教育聯盟成立

2019-09-06 14:51 中央社 台南6日電



「亞太護理教育聯盟」今天在成功大學醫學院成立揭牌，同時召開國際研討會。這個聯盟還在起步階段，理監事來自8國學術單位，未來將開放各國學術單位申請成為會員。

歷經1年的籌劃，「亞太護理教育聯盟（Asian andPacific Alliance for Nursing Education，APANE）今天誕生，13名理監事來自台灣、日本、澳洲、菲律賓、土耳其、越南、泰國、印尼等8個國家的學術單位。

另外，美國、柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡、史瓦帝尼等專家學者也出席了聯盟的成立揭牌典禮。

研討會中，成大護理學系也分別和印尼護理教育中心協會、印尼聖卡洛露斯健康科學院，續簽學術合作協定，延續雙方正式合作關係。

亞太護理教育聯盟籌備會主席、成大護理學系教授王靜枝表示，配合政府新南向政策，成大護理學系深耕東南亞護理教育，已培育數10位亞洲護理人才。

王靜枝說，聯盟的成立，以台灣為起點，擴大在亞洲的影響力，希望未來媒合亞太護理教育資源，培育新世代人才，創造成功護理領袖，再透過世界級的舞台，提升台灣護理的國際聲望。

「亞太護理教育聯盟」是以成功大學護理學系為首發起的學術非營利組織，2018年4月在第3屆亞洲護理教育學術會議（ACiNE）中，由王靜枝提出成立APANE聲明，邀請各國入盟。